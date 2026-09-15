به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مؤتلفه اسلامی با صدور فراخوانی، ضمن حمایت از برگزاری راهپیمایی ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدا» که روز جمعه ۲۷ شهریورماه به همت سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ برگزار می‌شود، از اعضا، مسئولان، کادرها، هواداران و خانواده بزرگ این حزب خواست با حضور منسجم و پرشور، در تقویت انسجام اجتماعی و نمایش اقتدار و همبستگی ملت ایران مشارکت کنند.

متن فراخوان حزب موتلفه اسلامی برای حضور در راهپیمایی ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدا» به این شرح است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

در شرایطی که ملت بزرگ ایران در معرض فشارهای گوناگون، جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای و تلاش مستمر دشمنان برای ایجاد یأس، تفرقه و گسست اجتماعی قرار دارد، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه، خود یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و پشتوانه‌های اقتدار ملی کشور است.

راهپیمایی باشکوه ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدا» که به همت سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در روز جمعه، مورخ ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد، می‌تواند جلوه‌ای دیگر از همین حضور مؤمنانه، انقلابی و ملی باشد؛ حضوری که بیش از آنکه صرفاً یک اجتماع باشد، پیام روشنی از همبستگی، هوشیاری، وفاداری و آمادگی ملت ایران برای دفاع از عزت، استقلال و منافع ملی خویش را به همراه دارد.

حزب موتلفه اسلامی ضمن حمایت از برگزاری این مراسم ارزشمند، بر این باور است که در مقاطع حساس، یکی از رسالت‌های مهم جریان‌های سیاسی و اجتماعی، تقویت انسجام ملی، امید اجتماعی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید نشان دهیم که اختلاف‌نظرهای سیاسی و سلیقه‌ای، هرگز نباید به شکاف اجتماعی و تضعیف وحدت ملی منجر شود.

بی‌تردید، مردم میدان‌دار اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران‌اند و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی را که با شناخت و بصیرت در صحنه حضور دارد، نادیده بگیرد. حضور گسترده مردم در چنین مراسمی، ضمن پاسداشت فرهنگ ایثار و فداکاری، می‌تواند نشانه‌ای از عمق پیوند مردم با آرمان‌های ملی و انقلابی و تجدید عهد با ارزش‌هایی باشد که برای حفظ آن‌ها، بهترین فرزندان این سرزمین جان خویش را فدا کرده‌اند.

از این رو، از عموم اعضا، مسئولان، کادرها، هواداران و خانواده بزرگ حزب موتلفه اسلامی دعوت و توصیه می‌کنیم با حضور منسجم، آگاهانه، پرشور و مسئولانه در راهپیمایی ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدا»، ضمن ادای احترام به فرهنگ ایثار و شهادت، سهم خویش را در تقویت انسجام اجتماعی و نمایش اقتدار و همبستگی ملت ایران ایفا کنند.

امروز، حضور مردم تنها یک حضور در یک مراسم نیست؛ اعلام یک موضع است: موضعِ ایستادگی در برابر تهدید، موضعِ امید در برابر یأس، موضعِ وحدت در برابر تفرقه و موضعِ عزت در برابر تحقیر.

باشد که این اجتماع عظیم، به نمادی ماندگار از همدلی مردم، اقتدار ملی و پیوند ناگسستنی ملت و آرمان‌های بلند ایران اسلامی تبدیل شود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته