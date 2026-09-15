به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سه‌شنبه در نشست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان گردشگری و صنایع دستی در گرمسار اظهار کرد: کمیته ویژه گردشگری و محیط‌زیست در سمنان تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: طرح‌های توسعه گردشگری که با مسائل محیط زیستی ارتباط دارند، در این کمیته به صورت ویژه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

استاندار سمنان با بیان اینکه نمایندگانی از میراث فرهنگی، حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در این کمیته حضور خواهند داشت، افزود: هدف از تشکیل این مجموعه، ایجاد هماهنگی بیشتر و تسریع در پیگیری طرح‌های گردشگری و میراث فرهنگی استان است.

کولیوند تأکید کرد: هر دستوری که از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارتقای این سه حوزه صادر شود، در استان به صورت ویژه پیگیری و برای اجرای آن هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سمنان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: پیشینه تاریخی استان، وجود آثار متعدد میراثی و قرار گرفتن سمنان در مسیر زائران حرم رضوی، ظرفیت قابل توجهی برای رونق گردشگری و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ایجاد کرده است.