نخستین رویداد «فلاحت» با حضور فعالان گیاهان اقتصادی در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد «فلاحت» عصر سه شنبه با هدف همافزایی، انتقال تجربه و تقویت زنجیره تولید تا فرآوری و بازاررسانی گیاهان اقتصادی در یاسوج برگزار شد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در کهگیلویه و بویراحمد عصر سهشنبه از برگزاری نخستین رویداد «فلاحت» با حضور فعالان حوزه گیاهان اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
صادق انصارینیا اظهار کرد: این رویداد به همت قرارگاه کشاورزی و تولید بنیاد برکت و با حضور گروههای مردمی و کشاورزان پیشرو فعال در حوزه گیاهان اقتصادی در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد همافزایی میان فعالان این حوزه، انتقال تجربیات، ارتقای بهرهوری و تقویت مسیر تولید تا فرآوری و بازاررسانی محصولات عنوان کرد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در کهگیلویه و بویراحمد افزود: در جریان این رویداد، شرکتکنندگان ایدهها و طرحهای خود را ارائه کردند و طرحهای منتخب پس از بررسی و ارزیابی توسط هیئت داوران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به برگزاری این رویداد در سایر استانها گفت: رویداد «فلاحت» علاوه بر کهگیلویه و بویراحمد، در ۱۰ استان دیگر کشور از جمله همدان، ایلام، خوزستان، بوشهر، خراسان جنوبی، اردبیل، کرمان، فارس، کردستان و هرمزگان نیز برگزار خواهد شد.
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