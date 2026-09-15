ضرورت تجدیدنظر در فرایندهای اجرای برنامه پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، غلامحسین محمدی، در مراسم آغاز رسمی فاز ۳ اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع که با حضور وزرای بهداشت و رفاه برگزار شد، اظهار داشت: در مجموعه وزارت بهداشت، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیگر نهادهای بیمه‌گر، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اهمیت جدی‌ دارد و تجدیدنظر در فرایندها و رفتارهای مربوطه، رفع چالش‌ها را به همراه خواهد داشت.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را نمادی از وفاق دانست و افزود: در صورت سیاستگذاری یکپارچه حوزه درمان و برنامه ملی‌هایی نظیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع،‌ نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

به گفته محمدی، این برنامه ملی برای مردم مفید است و منافعی برای سازمان‌های بیمه‌گر و ذینفعان آنان به همراه خواهد داشت؛ به این واسطه باید با نوآوری، تشریک مساعی و هم‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در ۶۴ شهر اجرا کننده برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور، حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند. در این شهرها مجموعه‌ای از بیمارستان‌ها، درمانگاه و کادر درمانی تأمین‌اجتماعی، خدمات مربوطه را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی بر لزوم توسعه وب‌سرویس‌ها در جریان اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع،‌ تاکید کرد: در موضوعات مرتبط با فرایند، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های موردنیاز برای مشارکت در اجرای برنامه ملی، باید به تفاهم لازم دست پیدا کنیم. ما در سازمان تأمین‌اجتماعی علاقه‌مندیم به صورت مستمر در شهرهای اجرا کننده برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسائل را رصد و موارد مرتبط را حل کنیم.