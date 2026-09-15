ضرورت مقابله با قاچاق سوخت برای حفاظت از ثروت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، در بازدید از مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری، در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران این مجموعه، گزارش عملکرد و آخرین برنامهها و اولویتهای مرکز را بررسی کرد.
قائمپناه در این نشست، کاستیهای مدیریت اجرایی را از مسائل اصلی کشور برشمرد و با اشاره به اهمیت اجرای مؤثر قوانین، بر ضرورت تبدیل تصمیمها به برنامههای عملیاتی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم نتیجهبخش بودن جلسات مدیریتی، تأکید کرد که باید مشخص باشد هر اقدام را چه کسی و در چه زمانی انجام میدهد. او همچنین تعیین دقیق شرح وظایف و تقویت توان مدیران در اداره منابع مالی، انسانی، فیزیکی و دادهها را برای بهبود عملکرد دستگاهها ضروری دانست.
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از هدررفت منابع در برخی رویههای مدیریتی، بر مسئولیت مدیران در استفاده مؤثر از امکانات کشور تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از تجربههای موفق دیگر کشورها برای ارتقای کیفیت مدیریت شد.
قائمپناه با مرور تجربه فعالیت خود در حوزه بهداشت و همکاری با سازمان جهانی بهداشت، به نقش همکاریهای علمی و تخصصی بینالمللی در توسعه خدمات سلامت اشاره کرد. وی با اشاره به تجربه دریافت تسهیلات بانک جهانی در حوزه سلامت، توضیح داد که این موضوع پیشتر به نتیجه نرسیده بود، اما در دوره وزارت دکتر پزشکیان، با بهرهگیری از ظرفیت افرادی آشنا به سازوکارهای تعامل با نهادهای بینالمللی، امکان دریافت این تسهیلات فراهم شد و بخشی از آمبولانسهای کشور از همین محل تأمین شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه، اجرای بودجهریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را از برنامههای مورد پیگیری در دولت عنوان کرد و با اشاره به تأخیر در اجرای مؤثر این رویکردها، از مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت خواست ظرفیتهای خود را برای کمک به ارتقای مدیریت اجرایی کشور و استفاده از تجربههای موفق در این حوزه به کار گیرد.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ناترازی انرژی و هدررفت منابع، از این مرکز خواست در ارائه راهکار برای مدیریت این چالش، بهینهسازی مصرف و صرفهجویی در انرژی نیز همکاری کند.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانهتر یارانه انرژی، برخورداری بیشتر صاحبان ویلاها و خودروهای متعدد از این یارانهها را نمونهای از نارسایی شیوه کنونی توزیع دانست و خواستار اصلاح آن شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به موضوع قیمت حاملهای انرژی، هر گونه اصلاح در این زمینه را نیازمند برنامهای مشخص و برخوردار از پیوست اجتماعی دانست و تأکید کرد که درآمد حاصل از این اصلاحات باید صرف توسعه زیرساختها شود.
قائمپناه همچنین با اشاره به تلفات حوادث رانندگی و تجربه دیگر کشورها در توسعه حملونقل عمومی شهری و بینشهری، بر اهمیت گسترش این زیرساختها تأکید کرد. وی در پایان، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت بنزین و گازوئیل را برای حفاظت از ثروت ملی ضروری دانست.
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