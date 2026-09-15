معاون سیاسی استاندار سمنان «فرماندار شاهرود» شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در حکمی، مهدی آقا براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود منصوب کرد.

آقا براری در حالی با حفظ سمت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان مسئولیت سرپرستی فرمانداری ویژه شاهرود را بر عهده گرفته است که پیش از این، محمدحسن آصفری فرماندار ویژه شهرستان شاهرود بود.

مهدی براری از مدیران استانداری سمنان است که در حال حاضر مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را نیز بر عهده دارد.