«آصفری» تکریم شد؛ انتخاب فرماندار جدید شاهرود در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان شاهرود بعداز ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان و مدیران شهرستانی برگزار و از خدمات محمدحسن آصفری، فرماندار پیشین شاهرود، قدردانی شد.

مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود، در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت‌های مدیریتی در نظام اداری کشور ماندگار نیست، اظهار کرد: آنچه از یک مدیر در مسیر خدمت باقی می‌ماند، عملکرد، خدمت صادقانه و رضایتمندی مردم است.

وی افزود: مدیران باید از فرصتی که برای خدمت در اختیار دارند، برای ارائه خدمت مؤثرتر به مردم و نظام استفاده کنند و جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز نباید موجب وقفه در روند امور شهرستان شود.

براری با قدردانی از خدمات محمدحسن آصفری در دوران مسئولیت فرمانداری ویژه شاهرود، تأکید کرد: آصفری از مدیران باسابقه کشور است که سوابق متعددی در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و دوران دفاع مقدس دارد و خدمات وی شایسته قدردانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین با اشاره به دوره سرپرستی خود در فرمانداری ویژه شاهرود بیان کرد: در این دوره تلاش می‌شود برنامه‌ها، جلسات و امور جاری شهرستان بدون وقفه دنبال شود و تغییر مدیریت خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نکند.

وی از بررسی گزینه‌های مختلف برای انتخاب فرماندار جدید شاهرود خبر داد و خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود فردی متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های شهرستان انتخاب و پس از طی مراحل قانونی معرفی شود.

در پایان این مراسم، از خدمات محمدحسن آصفری، فرماندار پیشین شاهرود، تجلیل و بر تداوم روند خدمت‌رسانی و پیگیری امور شهرستان در دوره انتقال مدیریت تأکید شد.