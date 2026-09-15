به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمدرضا خضری عصر سهشنبه شنبه در آیین افتتاح یک طرح خدمات رفاهی دانشگاهی در آمل، با اشاره به ظرفیتهای علمی، صنعتی و اجتماعی این شهرستان اظهار کرد: دانشگاهها در شرایط کنونی باید متناسب با تحولات شتابان فناوری، نقش مؤثرتری در حل مسائل جامعه و پاسخگویی به نیازهای صنعت ایفا کنند.
وی افزود: توسعه علمی کشور زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که ظرفیتهای دانشگاهی در کنار توان بخش صنعت و مشارکت اجتماعی قرار گیرد و از این ظرفیتها برای ایجاد فرصتهای جدید در حوزه فناوری، کارآفرینی و اشتغال دانشآموختگان استفاده شود.
مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم با اشاره به روند پرشتاب تحولات فناوری در جهان تصریح کرد: حضور مؤثر در عرصه رقابتهای علمی و فناورانه نیازمند دانشگاههایی است که علاوه بر تولید علم، توان تبدیل دانش به فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند.
خضری، آمل را از مناطق مهم اقتصادی و صنعتی شمال کشور دانست و گفت: استقرار مجموعههای صنعتی و تولیدی در این منطقه فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم کرده است و میتوان از این ظرفیت برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار بهره گرفت.
وی با انتقاد از نگاه سنتی به مأموریت دانشگاهها خاطرنشان کرد: دانشگاه نباید صرفاً برای رفع نیازهای درونی خود فعالیت کند، بلکه باید در قبال جامعه مسئولیتپذیر باشد و مسائل واقعی مردم، صنعت و اقتصاد را در اولویت قرار دهد.
مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم ادامه داد: هدف این نیست که دانشگاهها صرفاً دانشآموختگانی را روانه بازار کار کنند، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا فارغالتحصیلان بتوانند با تکیه بر دانش و مهارتهای خود وارد عرصه تولید، فناوری، کارآفرینی و حل مسائل جامعه شوند.
خضری همچنین از مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای علمی و دانشگاهی قدردانی کرد و گفت: سرمایهگذاری خیران در حوزه علم و آموزش عالی، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و آثار آن میتواند در سالهای آینده در قالب تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه فناوری و پیشرفت منطقهای نمایان شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیتهای علمی، انسانی، صنعتی و اجتماعی موجود، دانشگاههای کشور بتوانند از سطح منطقهای فراتر رفته و در تراز ملی و بینالمللی به ایفای نقش بپردازند.
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