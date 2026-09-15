الگوی کشت پاییزه محصولات زراعی قزوین برای سال زراعی جدید ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند اظهار کرد: الگوی کشت پاییزه محصولات زراعی با هدف مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری اراضی، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی استان تدوین شده و سهم شهرستان‌ها و مناطق مختلف نیز برای اجرای این برنامه تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ابلاغی، ۴۰ هزار هکتار گندم آبی، ۱۱۰ هزار هکتار گندم دیم، ۳۰ هزار هکتار جو آبی، هشت هزار هکتار جو دیم و چهار هزار هکتار کلزا برای کشت پاییزه در استان قزوین پیش‌بینی شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: اجرای الگوی کشت، گامی مؤثر در استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید است.

جلیلوند خاطرنشان کرد: همراهی کشاورزان در اجرای این برنامه نقش مهمی در تحقق اهداف بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان دارد.

