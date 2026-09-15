سطح کشت ۴۰۰۰ هکتاری برنج پرمحصول در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری صبح سه‌شنبه در نشست تخصصی کشاورزی با مدیران شرکت‌ها و هسته‌های فناور مستقر در مرکز رشد مازندران با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزی امروز با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در شرایط جدید نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید ایفا کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های جهش تولید در دیمزارها و شالیزارهای استان افزود: در سال جاری حدود چهار هزار هکتار از اراضی به کشت برنج با استفاده از ارقام پرمحصول اختصاص یافته و نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده موفقیت ۵۰ درصدی این طرح بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: هر شرکت دانش‌بنیانی که بتواند بذری با مزیت اقتصادی و رقابتی و متناسب با نیاز کشاورزان تولید و عرضه کند، از ظرفیت قرار گرفتن در سبد حمایتی سازمان برخوردار خواهد شد.

تیموری‌یانسری همچنین کاهش یارانه نهاده‌های کشاورزی را زمینه‌ای برای توسعه فناوری‌های جایگزین دانست و گفت: حذف یارانه‌ها اگرچه شرایط جدیدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اما از سوی دیگر فرصت مناسبی برای شرکت‌های فناور فراهم کرده است تا محصولات جایگزین و اقتصادی تولید کنند.

وی با بیان اینکه میزان مصرف کود پتاسه از ۱۰۰ درصد در سال گذشته به حدود سه درصد کاهش یافته است، افزود: این شرایط بازار جدیدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده و فعالان این حوزه باید با ارائه محصولات مؤثر و اقتصادی، نیاز بخش کشاورزی را پاسخ دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از شناسایی بیش از ۱۰۰ محصول جایگزین کود فسفاته با بیش از ۴۰ روش مصرف خبر داد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان باید پیش از رقبا برای حضور در این بازار و رفع نیازهای بخش کشاورزی برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت مازندران در حوزه هوشمندسازی، مکانیزاسیون و ساخت ادوات کشاورزی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی استان در دستور کار قرار دارد و برای قطعات و ادوات کشاورزی تولیدشده در مازندران، تسهیلات به خارج از استان اختصاص نخواهد یافت.

تیموری‌یانسری همچنین از فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و افزود: با چهار بانک در استان ارتباط مستقیم برقرار شده تا محدودیت‌های مالی مانع توسعه و تجاری‌سازی محصولات فناورانه نشود.

وی با اشاره به اجرای طرح «مزرعه الگو» در مازندران گفت: بیش از ۵۴ مزرعه زیر نظر کشاورزان پیشرو در این طرح فعالیت دارند و ظرفیت مناسبی برای آزمایش و معرفی محصولات دانش‌بنیان در زمینه افزایش عملکرد، کنترل آفات و بیماری‌ها، ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی کشاورزی محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در این طرح، حمایت از بهره‌بردار و تولیدکننده محصولات فناورانه به صورت همزمان دنبال می‌شود تا فناوری‌های موفق با سرعت بیشتری به مزارع استان راه پیدا کنند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شبکه ترویج برای معرفی محصولات دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ۷۴ مرکز خدمات جهاد کشاورزی و کاروان‌های ترویجی هفتگی می‌توانند به عنوان بستری برای معرفی فناوری‌های جدید و انتقال دانش به کشاورزان مورد استفاده قرار گیرند.

تیموری‌یانسری در پایان بر ضرورت تعامل بیشتر میان مرکز رشد، شرکت‌های فناور و بخش ترویج جهاد کشاورزی تأکید کرد و افزود: مجموعه جهاد کشاورزی مازندران آماده است ظرفیت‌های موجود را برای معرفی، توسعه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.