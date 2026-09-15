به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، در دیدار با سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به شرایط پیچیده و پرچالش دولت چهاردهم، گفت: با وجود مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها، جنگ و خشکسالی، یکی از اتفاقات مهم این دولت حرکت به سمت پیشرفت، نوآوری، استفاده از فناوری‌های جدید، تکمیل زیست‌بوم‌های دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فعالیت‌های مختلف بوده است.

نوری قزلچه، نگاه علمی رئیس‌جمهور و تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه فناوری و علم را از عوامل مؤثر در شتاب گرفتن این روند دانست و گفت: این رویکرد موجب شده دستگاه‌های مختلف بیش از گذشته به سمت تکمیل سامانه‌ها، تدقیق آمار و استفاده از فناوری‌های جدید حرکت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به رویکرد سازنده، مثبت و رو به جلو وزیر ارتباطات در این حوزه، گفت: این رویکرد موجب شکل‌گیری تحرک بیشتری در دولت برای ادامه مسیر تحول فناورانه شده است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی حدود پنج میلیون بهره‌بردار دارد، تصریح کرد: امنیت غذایی کشور تنها به واحدهای بزرگ تولیدی و زنجیره‌های اصلی محدود نمی‌شود و کوچک‌ترین واحدهای تولیدی نیز در این زنجیره نقش دارند؛ بنابراین گستردگی، تنوع و پراکندگی این بخش به گونه‌ای است که مدیریت آن بدون استفاده از فناوری‌های نوین دشوار خواهد بود.

وی افزود: برای مدیریت دقیق چنین مجموعه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی، داده‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین ضروری است.

همکاری ماهواره‌ای، پشتوانه تصمیم‌گیری در کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همکاری وزارت ارتباطات در حوزه ماهواره و دریافت داده‌های ماهواره‌ای، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته بخشی از فعالیت‌های وزارتخانه به سمت موضوعات فناورانه و تکمیل سامانه‌ها حرکت کرده است؛ از جمله سامانه‌هایی که امکان رصد آنلاین بندر امام و پایش الگوی کشت و میزان کشت را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم می‌کنند.

داده های ارتباطی در مدیریت بازار در شرایط جنگ کمک کرد

وی با اشاره به تجربه استفاده از داده‌های ارتباطی در مدیریت بازار در جریان جنگ، گفت: اطلاعات مربوط به جابه‌جایی تلفن همراه که از سوی وزارت ارتباطات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، در مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی مؤثر بود.

نوری قزلچه با تأکید بر اهمیت تبدیل داده‌های خام به اطلاعات قابل استفاده در داشبوردهای مدیریتی، خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تنظیم صادرات و واردات، مدیریت بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند و موجب شود امور مردم سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

شفافیت، نتیجه مهم هوشمندسازی

وزیر جهاد کشاورزی، شفافیت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین دانست و گفت: اگر قرار است تصمیم‌گیری‌ها عادلانه، منصفانه و سالم انجام شود، شفافیت یک ضرورت است.

وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی همچنان خود را نیازمند کمک، حمایت و راهنمایی‌های فنی وزارت ارتباطات می‌داند تا بتواند مدیریت این بخش پیچیده و گسترده را با دقت بیشتری انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تقدیر از عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: هاشمی از وزرای فعال و خوش‌فکر کابینه است که کارنامه و عملکرد خوبی، چه در دوره جنگ و چه در شرایط عادی، داشته است.

غلامرضا نوری قزلچه در این جلسه اعلام آمادگی کرد که در حوزه معماری و اجرای زیست بوم های دولت هوشمند همکاری کاملی با وزارت ارتباطات و مجموعه های مرتبط انجام شود.