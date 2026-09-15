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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

دستگیری ۴ متهم اخاذی از نوجوان سمنانی؛ اموال مسروقه به صاحبش برگشت

دستگیری ۴ متهم اخاذی از نوجوان سمنانی؛ اموال مسروقه به صاحبش برگشت

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری چهار عامل اخاذی از نوجوان ۱۴ ساله سمنانی خبر داد و گفت: اموال مسروقه به صاحبش بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: در پی اعلام اخاذی از یک نوجوان ۱۴ ساله سمنانی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی از حضور گشت انتظامی کلانتری ۱۳ در محل خبر داد و ادامه داد: بررسی ها حاکی از این بود که سه نفر با یک دستگاه موتورسیکلت مقادیری وجه نقد را از نوجوان ۱۴ ساله در داخل یکی از پارک های سمنان اخاذی کردند.

فرمانده انتظامی سمنان به سرعت عمل ماموران و بررسی تخصصی پلیس در این راستا اشاره داشت و تاکید کرد: ماموران حین رسیدگی به پرونده پی بردند یک دستگاه دوچرخه توسط این متهمان سرقت شده است.

عرب اضافه کرد: با تلاش نیروی انتظامی هویت چهار نفر از افراد دخیل این پرونده مورد شناسایی قرار گرفت و متهمان کمتر از ۱۲ ساعت همگی دستگیر شدند.

وی افزود: اموال سرقتی کشف و تحویل مالباخته شد و همچنین متهمان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6948230

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