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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

ارسال ۱۲۷ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس خراسان رضوی

ارسال ۱۲۷ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس خراسان رضوی

مشهد- ۱۲۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی به بیش از ۵ هزار مدرسه سراسر استان خراسان رضوی انجام شد.

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کد مطلب 6948252

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