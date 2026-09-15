https://mehrnews.com/x3d4V5 ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶ کد مطلب 6948252 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶ ارسال ۱۲۷ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس خراسان رضوی مشهد- ۱۲۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی به بیش از ۵ هزار مدرسه سراسر استان خراسان رضوی انجام شد. دریافت 20 MB کد مطلب 6948252 کپی شد مطالب مرتبط توزیع تجهیزات ورزشی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در مدارس خراسان رضوی تصحیح ۲.۵ میلیون برگه آزمون نهایی در ۳۰۵ حوزه امتحانی خراسان رضوی مشارکت بیش از هزار دانشآموز خراسان رضوی در برنامههای تشییع رهبر شهید جوانشیری: هیچ کلاس درسی در شهرستان خواف بدون معلم نیست برچسبها سرانه ورزشی خراسان رضوی مدارس
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