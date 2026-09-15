توزیع تجهیزات ورزشی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در مدارس خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر سلطانی ظهر سه شنبه در مراسم اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهر با نشاط» اظهار کرد: ارزش مالی اقلام ورزشی و بهداشتی که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است، بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال است و متوجه مدارس دولتی کم برخوردار خراسان رضوی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی به ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان جهت استقبال از سال تحصیلی جدید پرداخت و با اشاره به تمرکز وزارت آموزش و پرورش بر بازگشایی حضوری مدارس، بیان کرد: این کاروان یکی از اقدامات کلیدی برای تجهیز مدارس در آستانه ماه مهر است.

وی با تبیین سیاست‌های محوری آموزش و پرورش شامل عدالت‌محوری، کیفیت‌بخشی و هویت مذهبی و ملی، افزود: هدف اصلی از این اعزام، ایجاد عدالت در توزیع امکانات ورزشی است. ما تلاش می‌کنیم با ارسال تعداد زیادی از بسته‌های تجهیزاتی، مدارس کم‌برخوردار را پوشش دهیم و این میزان پوشش را نسبت به سال گذشته که ۵۰ درصد بود، امسال به ۶۵ درصد خواهیم رساند.

سلطانی در زمینه کیفیت‌بخشی تاکید کرد: ارتقای سطح فعالیت‌های ورزشی در مدارس، مستلزم هم‌زمانی برخورداری از تجهیزات تخصصی و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین در بخش هویت مذهبی و ملی، این تجهیزات را زیربنای اصلی استعدادیابی دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: تقویت بدنی در مدارس، گامی مهم برای آماده‌سازی نسل جوان جهت حضور در عرصه‌های بین‌المللی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران است.