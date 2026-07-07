به گزارش خبرنگار مهر، صفدر سلطانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: این رویداد تنها محدود به یک دستگاه نیست و تمام بخشهای استان در آن نقشآفرینی میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: کمیته فرهنگی و کمیته اسکان تشکیل شده است و هشت هزار و ۶۰۰ فرهنگی در مدارسی که وظیفه اسکان و اجرای برنامههای فرهنگی را بر عهده دارند، به زائران و شرکتکنندگان در مراسم خدمترسانی خواهند کرد.
وی بیان کرد: سه هزار و ۵۰۰ دانشآموز علاقهمند نیز در مدارس و مراسم تشییع فعالیتهای مختلفی را پیگیری میکنند.
سلطانی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانشآموز در برنامههای مختلف مشارکت داشتند، اضافه کرد: ما معتقدیم باید از این رویداد تاریخی در شهر مشهد حداکثر بهره را برای تربیت اجتماعی دانشآموزان ببریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و رسانهای متعددی انجام میشود، اما نمود اصلی آن در مدارس و تحت عنوان «گامهای عاشقی» برای خدمت به زائران و تشییعکنندگان خواهد بود.
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