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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

مشارکت بیش از هزار دانش‌آموز خراسان رضوی در برنامه‌های تشییع رهبر شهید

مشارکت بیش از هزار دانش‌آموز خراسان رضوی در برنامه‌های تشییع رهبر شهید

مشهد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در برنامه‌های مختلف تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در خراسان رضوی مشارکت داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر سلطانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: این رویداد تنها محدود به یک دستگاه نیست و تمام بخش‌های استان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: کمیته فرهنگی و کمیته اسکان تشکیل شده است و هشت هزار و ۶۰۰ فرهنگی در مدارسی که وظیفه اسکان و اجرای برنامه‌های فرهنگی را بر عهده دارند، به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی بیان کرد: سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز علاقه‌مند نیز در مدارس و مراسم تشییع فعالیت‌های مختلفی را پیگیری می‌کنند.

سلطانی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در برنامه‌های مختلف مشارکت داشتند، اضافه کرد: ما معتقدیم باید از این رویداد تاریخی در شهر مشهد حداکثر بهره را برای تربیت اجتماعی دانش‌آموزان ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای متعددی انجام می‌شود، اما نمود اصلی آن در مدارس و تحت عنوان «گام‌های عاشقی» برای خدمت به زائران و تشییع‌کنندگان خواهد بود.

کد مطلب 6881979

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