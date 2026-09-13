تصحیح ۲.۵ میلیون برگه آزمون نهایی در ۳۰۵ حوزه امتحانی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر سلطانی شامگاه سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و معلمان رسانهای، ضمن تقدیر از بازتاب رسانهای مظلومیت دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: سال تحصیلی گذشته از نهم اسفند و با یورش دشمن آمریکایی و صهیونیستی آغاز شد و دانشآموزان مجبور به تحصیل مجازی شدند که آسیبهایی مانند افت یادگیری، فقر حرکتی، اضافه وزن و آسیبهای اجتماعی را در پی داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به سیاست کیفیتبخشی دولت در سال گذشته، اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری سه سیاست محوری «عدالتبخشی»، «کیفیتبخشی» و «هویت ملی و مذهبی» محور کار خواهد بود. در حوزه عدالت آموزشی به شناسایی محرومیتها و نابرابری واقعی مدارس، توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار و مدارس شبانهروزی پرداختیم و برای آمادهسازی مدارس شبانهروزی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرانه واریز شده است.
وی برگزاری آزمونهای حضوری نهایی در اوج جنگ را نقطه اوج فعالیت همکاران آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه داد: ۱۱۰ هزار دانشآموز در ۳۰۵ حوزه آزمونی شرکت کردند و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار برگه برای رسیدن بهموقع نتایج به سازمان سنجش تصحیح شد.
سلطانی با اشاره به طرح بهسازی و شادابسازی «شهید عجمیان»، گفت: با حضور گروههای جهادی بهسازی هزار و ۶۰۰ مدرسه و هفت هزار و ۵۰۰ کلاس انجام شده است. همچنین «کاروان مهر بانشاط» سهشنبه از ساعت ۸ صبح تجهیزات تربیتی، ورزشی و بهداشتی را به ۵ هزار و ۲۵۰ مدرسه یعنی قریب به ۶۰ درصد آموزشگاههای دولتی ارسال میکند که شامل ۱۲۷ هزار قلم کالای ورزشی است و ۱۲ کانون حرکات اصلاحی نیز افتتاح میشود؛ مجموع این اقلام ۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود. علاوه بر آن، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرانه برای مدارس اختصاص یافته و ۲۰ میلیارد تومان نیز برای اجرای پروژه مهر تامین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه ۹۷ هزار نفر در آموزش و پرورش استان شاغلاند که ۸۲ هزار نفر معلم هستند، گفت: ۴۳ درصد همکاران برادر و ۵۷ درصد خواهرند؛ بیشترین کمبود نیرو در حوزه مشاوره و بهداشت و کمترین آن در حوزه آموزگاران ابتدایی است.
وی ورود بیش از خروج نیرو به استان را بهواسطه بارگاه منور رضوی دانست و گفت: تفاضل مثبت ورود حدود ۳۰۰ نفر بود و از قریب به ۴ هزار و ۸۰۰ نفر مشمول بازنشستگی، دو هزار و ۲۰۰ نفر بازنشسته شدند که در برابر آن بیش از سه هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان و استخدام جدید وارد شدهایم.
سلطانی درباره نقل و انتقالات گفت: ۱۴ هزار نفر در این فرایند شرکت کردند و ۵۷ درصد واجدان شرایط منتقل شدند که این انتقالات با رویکرد مدیریت نیروی انسانی در مناطق کمبرخوردار انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به ثبتنام ۶۱ هزار و ۱۱۰ دانشآموز اتباع در استان، تصریح کرد: ۵۵ هزار نفر دارای مدرک معتبر افغانی، سه هزار و ۱۹۰ نفر ایرانیان فاقد شناسنامه با بره صد شماری یک هزار و ۹۰۰ نفر و یک هزار و ۲۷ نفر از سایر ملیتها هستند. جمعیت دانشآموزی استان را یک میلیون و ۵۱۰ هزار نفر هستند و قریب به ۱۰۰ درصد دانشآموزان میانپایهها، بیش از ۹۲ درصد پایه اول و نزدیک به ۹۰ درصد پایه هفتم ثبتنام شدهاند و بیش از ۹۰ درصد ثبتنام کتب درسی انجام شده است.
وی افزود: ۱۴ میلیون جلد کتاب شامل ۳۵ هزار تن به مناطق استان توزیع شده که این هفته در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
نظر شما