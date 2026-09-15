به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله تاراسی شامگاه سه شنبه درجلسه شورای آموزش وپرورش استان زنجان گفت: ساماندهی نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش استان برای سال تحصیلی جدید است و تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این ناترازی تا حد امکان مدیریت شود.

وی با اشاره به میزان نیاز آموزش و پرورش استان به نیروی آموزشی افزود: برای سال تحصیلی جدید در مجموع به ۱۴ هزار و ۱۷۰ نفر نیروی معلم نیاز داریم، در حالی که تعداد نیروهای موجود ۱۲ هزار و ۲۹۱ نفر است و این تعداد پاسخگوی کامل نیاز آموزشی استان نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: در بخش عوامل آموزشی، با کمبود حدود یک هزار و ۸۷۹ نفر مواجه هستیم که این کمبود با در نظر گرفتن سایر بخش‌ها از جمله عوامل اجرایی و استفاده از ظرفیت ساعات حق‌التدریس و بازنشستگان، به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر می‌رسد.

تاراسی با بیان اینکه کارگروه منابع انسانی آموزش و پرورش استان برای جبران این کمبود برنامه‌ریزی کرده است، گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، استفاده از ظرفیت همکاران بازنشسته است که در همین راستا با استمرار خدمت ۳۵۰ نفر از همکاران بازنشسته موافقت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین امسال ۲۲۲ نفر از دانش‌آموختگان و نیروهای دانشگاه فرهنگیان وارد چرخه تدریس خواهند شد که بخشی از نیاز نیروی انسانی مدارس استان را تأمین خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین از استفاده از ظرفیت نقل و انتقالات خبر داد و افزود: در فرآیند نقل و انتقالات نیز ۱۴۲ نفر به چرخه آموزشی استان اضافه شده‌اند و این ظرفیت نیز در ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید مورد استفاده قرار گرفته است.

تاراسی با اشاره به وضعیت نیروی خدماتی مدارس نیز بیان کرد: کمبود نیروی انسانی تنها به بخش آموزشی محدود نمی‌شود و در حوزه نیروهای خدماتی یا همان نیروهای خدمتگزار مدارس نیز با کمبود مواجه هستیم.

وی میزان این کمبود را ۳۶۶ نفر اعلام کرد و گفت: تأمین نیروی خدماتی مورد نیاز مدارس نیز از جمله موضوعاتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود تا مدارس در سال تحصیلی جدید از نظر نیروی خدماتی با مشکل مواجه نباشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه با اشاره به جایگاه مدرسه در برنامه‌ریزی‌های استان اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، مدرسه در مرکز تصمیم‌سازی‌های شورای آموزش و پرورش استان قرار دارد و طی دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.

تاراسی افزود: با رهبری و حمایت استاندار زنجان، ۱۱۵ مصوبه استانی در حوزه آموزش و پرورش طی دو سال اخیر اجرایی شده است که آثار آن را می‌توان در افزایش سرانه‌های آموزشی، تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی و توسعه مدارس «حیات طیبه» مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: اجرای این مصوبات نشان‌دهنده توجه جدی استان به حوزه تعلیم و تربیت و تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین از توسعه هوشمندسازی کلاس‌های درس خبر داد و گفت: با حمایت‌های صورت‌گرفته و همکاری نماینده شهرستان زنجان، اقدامات گسترده‌ای برای هوشمندسازی کلاس‌های درس در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده به گونه‌ای است که به‌زودی تمامی مدارس شهرستان زنجان به امکانات هوشمند مجهز شوند و دانش‌آموزان و معلمان بتوانند از ظرفیت‌های فناوری در فرآیند آموزشی بهره بیشتری ببرند.

تاراسی به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان استان ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و سفارش کتاب‌های درسی نیز برای این دانش‌آموزان انجام شده است.

وی افزود: در حوزه توزیع کتب درسی نیز تاکنون ۸۲.۵ درصد کتاب‌ها در مدارس توزیع شده و روند توزیع همچنان ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه اقدامات انجام‌شده در قالب پروژه مهر، ساماندهی نیروی انسانی، تأمین تجهیزات، آماده‌سازی مدارس و پیگیری ثبت‌نام و توزیع کتب درسی، سال تحصیلی جدید با کمترین دغدغه و در فضایی بانشاط برای دانش‌آموزان و فرهنگیان استان آغاز شود.