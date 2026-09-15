۷۰ درصد مصوبات سفر نخست استاندار تهران به پیشوا محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهرستان پیشوا، با اشاره به رویکرد نظارتی مدیریت استان در دور دوم سفرها اظهار کرد: هدف از این سفرها، بازگشت به مصوبات دور نخست، سنجش میزان تحقق تعهدات و رفع موانع پروژه‌های عقب‌مانده است تا تصمیماتی که برای مردم گرفته شده، در میدان به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه در سفر سال گذشته ۷۳ مصوبه در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی برای پیشوا تعیین شد، افزود: با همت مجموعه اجرایی استان و شهرستان، تاکنون بیش از ۷۰ درصد این مصوبات اجرایی و عملیاتی شده و مابقی نیز با تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌ها در دست اقدام قرار دارد.

استاندار تهران تصریح کرد: پروژه‌هایی که همچنان با مانع مواجه هستند، به‌صورت موردی در شورای برنامه‌ریزی بررسی و برای هر دستگاه تکلیف مشخص تعیین شد. بخشی از مشکلات مربوط به تأمین منابع بود که برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز تصمیم‌گیری لازم صورت گرفت تا پروژه‌های نیمه‌تمام از رکود خارج شوند.

تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی؛ مطالبه به‌حق مردم پیشوا

معتمدیان در تشریح بازدید میدانی از پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان، با اشاره به بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا گفت: این پروژه از مطالبات اصلی مردم و از طرح‌های شاخص حوزه سلامت استان است. روند اجرای کار نسبت به بازدید مرحله قبل پیشرفت محسوسی داشته و بخش عمده آن به انجام رسیده است.

وی از تأمین منابع لازم برای تکمیل بخش باقی‌مانده این پروژه از طریق ظرفیت سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، ماده ۵۶ و مولدسازی خبر داد و افزود: با این تدابیر، بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهد رسید.

جبران کمبود فضای آموزشی در نقاط پرتراکم

استاندار تهران مدرسه‌سازی را از دیگر محورهای مورد توجه در این سفر عنوان کرد و گفت: در حوزه آموزشی اقدامات قابل قبولی آغاز شده، اما در برخی نقاط پرتراکم پیشوا همچنان کمبود فضای آموزشی وجود دارد؛ از این‌رو احداث مدرسه، هنرستان و دبستان جدید در نقاط مورد نیاز شهرستان مصوب شد تا از طریق اداره‌کل نوسازی مدارس در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله مجتمع‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: برای طرح‌هایی که سال‌ها با مشکل تأمین منابع مواجه بوده‌اند، اعتباراتی پیش‌بینی شد تا دستگاه‌های مسئول بتوانند روند تکمیل آنها را تسریع کنند.

خط دوم پساب جنوب‌شرق تهران در مراحل نهای

معتمدیان درباره پروژه خط دوم انتقال پساب نیز گفت: این طرح مهم اکنون در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به ظرفیت این پروژه افزود: با تکمیل آن، امکان انتقال حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب به شهرستان‌های جنوب‌شرق استان فراهم می‌شود که نقش مهمی در تأمین نیازهای آبی این منطقه ایفا خواهد کرد.

استاندار تهران در پایان با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات، خاطرنشان کرد: در حوزه آب و فاضلاب نیز مسائل و پروژه‌های باقی‌مانده در جلسه امروز بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در تکمیل آنها اتخاذ شد.