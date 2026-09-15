توزیع ۸۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر سه‌شنبه در آیین اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و سلامت «مهر با نشاط» از سالن ورزشی زالی شهر بوشهر اظهار کرد: این طرح با هدف تجهیز مدارس، توسعه فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان استان اجرا می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست این کاروان شامل انواع تجهیزات ورزشی و بهداشتی از جمله توپ، تور، تجهیزات تنیس، اقلام بهداشتی و جعبه‌های کمک‌های اولیه است که در اختیار مدارس دولتی شهرستان‌ها و مناطق استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ارزش تجهیزات توزیع‌شده در مرحله نخست را بیش از ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: در مراحل بعدی نیز تجهیزات و اقلام مورد نیاز مدارس در حوزه‌های ورزش، بهداشت و سلامت تأمین و توزیع خواهد شد.

دانش‌فر توسعه امکانات آموزشی، تربیتی و ورزشی را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان دانست و خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس نقش مهمی در ایجاد محیطی پویا و بانشاط برای دانش‌آموزان دارد و تلاش می‌کنیم زمینه بهره‌مندی آنان از امکانات مناسب برای رشد استعدادها و ارتقای سلامت جسمی و روحی فراهم شود.

وی تصریح کرد: استمرار تجهیز مدارس در حوزه‌های مختلف، بخشی از برنامه آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی و فراهم کردن شرایط مطلوب‌تر برای فعالیت‌های دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی است.