نبض لرزان تولید در پایتخت پروتئین سفید غرب؛ ایلام نیازمند توجه بیشتر

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایلام با بهرهمندی از ظرفیتهای گسترده و کمنظیر در بخش پرورش طیور، جایگاهی کلیدی و تعیینکننده در تأمین پروتئین سفید غرب کشور ایفا میکند و بخشی قابلتوجه از امنیت غذایی خانوارهای منطقه و اشتغال نیروی کار استان را به خود اختصاص داده است.
با این حال در ماههای اخیر، فعالان این حوزه با مجموعهای از چالشهای ساختاری و جدی در گرههای مختلف زنجیره تولید دستوپنجه نرم میکنند که این وضعیت، روند پایداری تولید را در استان با اختلال جدی و نگرانکننده روبهرو کرده و نگرانیها را بهشدت در میان تولیدکنندگان افزایش داده است.
یکی از بحرانیترین دغدغههای موجود و اصلی، چالش تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای مرغداری است که در ماههای اخیر فعالیتهای تولیدی را با کندی و دشواری زیادی روبرو کرده و تهدیدی جدی و مهم برای تداوم چرخه تولید محسوب میشود.
در کنار این مسئله، کمبود جوجههای روز و عدم دسترسی به سرمایه در گردش کافی، بخش بزرگی از ظرفیت واحدهای مرغداری را بلااستفاده گذاشته که این موضوع، ضرورت توجه ویژه، فوری و اساسی مدیریتهای اجرایی برای رفع گرههای مهم تولیدی را دوچندان میکند.
علاوه بر این مشکلات، نبود زیرساختهای مدرن مانند کشتارگاههای صنعتی فعال و تأخیر در پرداخت مطالبات مرغداران، در کنار نوسانات مداوم و آزاردهنده قیمت نهادهها و بالا رفتن بسیار هزینههای جاری، مجموعهای از موانع مهم و اساسی را در مسیر زنجیره تولید ایجاد کرده است.
از همین رو، رفع این چالشها مستلزم هماهنگی گسترده و همهجانبه میان دستگاههای اجرایی و همراهی همهجانبه تولیدکنندگان است تا با اتخاذ تصمیمات عملی مؤثر، علاوه بر حفظ اشتغال، امنیت غذایی استان نیز به طور کامل و مطلوب تضمین شود.
مرغداران ایلام از چالشهای زنجیره تولید میگویند
یکی از مرغداران شهرستان ایلام، به خبرنگار مهر گفت: این روزها تأمین سوخت واحدهای مرغداری به مشکل اصلی ما تبدیل شده و همین مسئله کار روزانهمان را کند کرده؛ بهطوریکه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تولید با خطر جدی روبرو میشود و ما توان ادامه دادن نخواهیم داشت.
رحیم محمدی افزود: کمبود جوجهریزی و نبود سرمایه در گردش هم بخش بزرگی از ظرفیت واحدهای مرغداری را خالی گذاشته است؛ در حالی که ما توان تولید بیشتر داریم، اما کمبود جوجه و پول اجازه نمیدهد از این ظرفیت استفاده کنیم.
یکی دیگر از مرغداران ایلام، به خبرنگار مهر گفت: نبود کشتارگاه صنعتی در استان بزرگترین مشکل ما است، چون مجبوریم محصولاتمان را برای کشتار به استانهای همجوار بفرستیم و این کار هزینه زیاد و تأخیر در عرضه را به دنبال دارد و سود ما را کم میکند.
کریم مرادی افزود: کشتارگاهها پول ما را دیر میدهند و از آن طرف قیمت نهاده هر روز بالا میرود و این دو مشکل با هم کار را برای ما سخت کرده؛ بهگونهای که بسیاری از تولیدکنندگان به مرز تعطیلی رسیدهاند.
حمایت جهاد کشاورزی ایلام از مرغداران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاش مرغداران استان، اظهار داشت: مرغداران با وجود هزینههای بالای تولید و شرایط سخت اقتصادی، همواره در تأمین مرغ مورد نیاز استان پیشرو بودهاند و ما هرگز با کمبودی در این زمینه مواجه نشدهایم و این تلاش ستودنی است.
علیرضا طولابی با تأکید بر اینکه وظیفه سازمان جهاد کشاورزی فراتر از نظارت صرف است، تصریح کرد: تمام توان خود را برای رفع موانع پیش روی اتحادیه مرغداران به کار خواهیم گرفت و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست و همه امکانات سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان بسیج خواهد شد.
طولابی در خصوص هزینههای نظارتی نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به حجم بالای فعالیت ناظرین، گفت: این هزینهها در قیاس با خدمات ارائهشده بسیار ناچیز است و حضور مسئول فنی در زمان ورود و خروج طیور برای سلامت تولید ضروری به نظر میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام درباره هزینههای کشتارگاه اعلام کرد: با همکاری کشتارگاههای استانهای همجوار، بررسی وضعیت هزینهها در آنها انجام خواهد شد تا نرخ کشتارگاه در ایلام با استانهای مجاور متناسب و عادلانه شود و تولیدکنندگان استان با مشکل اضافی روبرو نشوند.
وی با اشاره به سامانه «ره آوا»، اجرای آن را گامی مؤثر در جهت مرتفع ساختن مشکلات در آینده نزدیک عنوان کرد و گفت: این سامانه میتواند روند نظارت و خدماترسانی به مرغداران را سرعت ببخشد و بسیاری از دغدغههای موجود در حوزه تولید را برطرف کند؛ از این رو امیدواریم با راهاندازی کامل آن، شاهد تحولی مثبت در این بخش باشیم.
نظارت مسئول فنی، ضرورت بهداشتی تولید طیور است
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای موجود در تعیین برخی هزینهها خاطرنشان کرد: تصمیمگیری در این زمینه بر عهده نظام دامپزشکی نیست و تمامی اقدامات بر اساس مصوبات هیئت وزیران و مقررات کشوری صورت میگیرد که همین موضوع پاسخگویی به برخی مطالبات را با چالشهایی همراه کرده است.
وهاب پیرانی در ادامه به بررسی روند انجام آزمایشها پرداخت و تأکید کرد: حضور و نظارت مستقیم مسئول فنی، شرط اصلی و بنیادین برای انجام فرآیندهای آزمایشگاهی محسوب میشود تا بتوان به نتایج استوارانه اعتماد کرد و سلامت تولید تضمین گردد؛ بنابراین هیچ اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: با وجود این الزام، هیچ محدودیتی برای مرغداران وجود ندارد و آنها میتوانند در هر نقطه از کشور با رعایت این رویکرد، فرآیند آزمایش را طی کنند که این موضوع در نهایت منجر به تسهیل فعالیتهای تولیدکنندگان در سراسر کشور و کاهش بار اداری آنان میشود.
پیرانی با تبیین ضرورتهای تخصصی، ادامه داد: نظارت مسئول فنی را نباید به عنوان یک مانع اداری در نظر گرفت، بلکه این امر یک ضرورت بهداشتی برای تضمین سلامت طیور و کیفیت محصولات نهایی است و همه باید به آن به عنوان یک اصل پذیرفتهشده نگاه کنند.
وی افزود: هدف اصلی از وضع چنین ضوابطی، ایجاد اطمینان خاطر در زنجیره تولید و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه سلامت مصرفکنندگان است که رعایت آن به عنوان یک مسئولیت مشترک از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و همه حلقههای تولید باید به آن پایبند باشند.
مدیرکل دامپزشکی ایلام با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت حوزه تولید، خاطرنشان کرد: با همکاری و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان، بسیاری از دغدغههای موجود در حوزه دامپزشکی قابل مرتفع شدن است و فضای همدلی بیشتری در این بخش شکل خواهد گرفت.
وی در پایان بیان کرد: این نهاد تمام توان خود را برای تسهیل فرآیندهای قانونی و حمایت حداکثری از مرغداران به کار خواهد گرفت تا مسیر تولید با کمترین چالش ممکن سپری شود و تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
با توجه به چالشهای مطرحشده در حوزه تولید پروتئین طیور، از تأمین سوخت و جوجهریزی تا نرخ کشتارگاه و هزینههای نظارتی، به نظر میرسد رفع این موانع نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاههای اجرایی و همراهی تولیدکنندگان است تا با اتخاذ تصمیمات عملی و مؤثر، زمینه برای تداوم تولید، حفظ اشتغال و تأمین پایدار امنیت غذایی استان فراهم شود.
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