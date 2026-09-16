امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح‌های مورد بررسی پیش از طرح در کمیته، از منظر فنی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته بود و گزارش مطالعات و پیشنهادهای اصلاحی توسط کارشناسان بنیاد مسکن ارائه شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: این بررسی‌ها با تمرکز بر وضعیت موجود روستاها، روند توسعه سکونتگاه‌ها، ظرفیت‌های کالبدی و همچنین نیازهای پیش‌روی جمعیت روستایی انجام گرفت.

وی بیان کرد: بازنگری طرح‌های هادی روستایی، امکان انطباق برنامه‌های توسعه‌ای با تغییرات جمعیتی و کالبدی روستاها را فراهم می‌کند و زمینه را برای تعیین دقیق‌تر محدوده، کاربری‌های مورد نیاز و نحوه گسترش آتی سکونتگاه‌های روستایی فراهم خواهد کرد.

برومند با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی و ویژگی‌های هر روستا در فرآیند بازنگری طرح‌ها ادامه داد: تصمیم‌های توسعه‌ای ضمن پاسخگویی به نیازهای جدید، با ساختار و هویت روستاها نیز تناسب داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: طرح هادی روستایی از مهم‌ترین اسناد هدایت توسعه در مناطق روستایی به شمار می‌رود و بازنگری به‌موقع آن می‌تواند از گسترش نامتوازن بافت روستاها جلوگیری کرده و زمینه برنامه‌ریزی هدفمند برای زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و بهبود شرایط سکونت روستاییان را فراهم کند.