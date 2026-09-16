به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا، در جمع اصحاب رسانه و فعالان اقتصادی حاضر شد و اظهار داشت: «همه دوستان و سایر اصحاب رسانه در جریان هستند که اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز به‌عنوان دبیر کارگروه تعاون و تأمین بازار استان، در راستای شرح مأموریت خود اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا کرده است. نمایشگاه‌های پاییزه، رسم سال‌های گذشته ما نیز بوده و در کنار همه اعضای کارگروه تنظیم بازار استان با ریاست استاندار امسال رویه را اندکی تغییر دادیم و سعی کردیم تا ده نمایشگاه با ارزش کالا در سطح استان، در خدمت مردم عزیزمان باشیم.»

انصاری هدف اصلی این اقدام را چنین تشریح کرد: «هدف اصلی، رساندن کالا با قیمت‌های پایین‌تر به دست مردم عزیزمان است. همان‌طور که از نام نمایشگاه پیداست، این نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه است و سعی کرده‌ایم از اقلام مورد نیاز مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان گرامی استانمان، از جمله کیف، کفش و لوازم‌التحریر در این نمایشگاه استفاده بیشتری کنیم و این اتفاق به خوبی رقم خورده است.»

مدیرکل صمت البرز با اشاره به روند برگزاری این نمایشگاه‌ها افزود: «ما از هفته گذشته شاهد آغاز به کار این ده نمایشگاه به‌صورت متناوب در شهرهای مختلف استان هستیم. امروز شاهد افتتاح سومین نمایشگاه هستیم که به کارش رفتیم و شروع کرد. اقلامی که در اختیار دانش‌آموزان و مردم عزیزمان قرار می‌گیرد، از تولیدکنندگان دست اول به دست غرفه‌داران رسیده است؛ چه از مراکز و پوشش‌های استان البرز و چه از مراکز عمومی خارج از استان.»

وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تولید لوازم‌التحریر داخلی گفت: «در سال‌های گذشته به دلیل اتفاقاتی که در استان و کشور افتاد، به لحاظ جنگ و مشکلات اقتصادی، در عرضه لوازم‌التحریر توقف‌هایی اتفاق افتاد. اما الحمدلله اکنون پویایی بسیار خوبی در این بخش داریم. بیش از یک میلیارد و هفتصد قلم انواع لوازم‌التحریر در انبارهای کارخانه‌ها، انبارهای بنکداری و مراکز عرضه عمده ما وجود دارد و از لحاظ تأمین کالا، هیچ مشکلی در تأمین لوازم‌التحریر نداریم.»

انصاری با قدردانی از حضور اصناف تأکید کرد: «اصناف عزیزمان در راستای خدمت‌رسانی به مردم، حضور بسیار قوی در این نمایشگاه‌ها داشتند. امسال برخلاف سال‌های گذشته سعی کرده‌ایم از اصناف دارای مجوز بهره بیشتری ببریم، به‌ویژه اصنافی که در سطح استان مجوز دارند. خوشحالم که اقلام تولید استانمان در داخل نمایشگاه‌ها ارائه می‌شود.»

وی در پایان با اشاره به تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده خاطرنشان کرد: «قیمت‌هایی که در نظر گرفته شده از ده تا سی درصد تخفیف در حوزه‌های مختلف است و مردم عزیزمان می‌توانند با مراجعه به این نمایشگاه‌ها که در سطح استان و در شهرهای مختلف پراکنده هستند، خریدهای اوایل فصل بازگشایی مدارس را به خوبی انجام دهند.»