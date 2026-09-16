به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای ایران در تبریز، ضمن خیرمقدم به اساتید، متخصصان و مهمانان داخلی و خارجی، اظهار کرد: برگزاری این کنگره فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و آشنایی متخصصان رشتههای مختلف پزشکی با آخرین دستاوردهای پزشکی هستهای است.
وی با قدردانی از اساتید و پیشکسوتان پزشکی هستهای کشور، از دکتر ساغری و دکتر نظاممافی به عنوان بنیانگذاران این حوزه در ایران یاد کرد و افزود: تلاشهای نسلهای مختلف متخصصان موجب شده است پزشکی هستهای در کشور مسیر توسعه و پیشرفت خود را طی کند.
رئیس علمی بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای ایران همچنین از تلاشهای رئیس انجمن پزشکی هستهای و اعضای اجرایی کنگره برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: برگزاری یک کنگره علمی نیازمند هماهنگی و برنامهریزی دقیق است و مجموعه برگزارکننده طی روزهای گذشته با جدیت امور مختلف را پیگیری کردهاند.
دبیری با اشاره به نقش سازمان انرژی اتمی و شرکت پارس ایزوتوپ در توسعه رادیوداروها، بیان کرد: در زمینه تولید رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هستهای، پیشرفتهای قابل توجهی در کشور حاصل شده و امروز رادیوداروهایی که در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرند، در ایران نیز تولید و استفاده میشوند.
وی ادامه داد: روند توسعه پزشکی هستهای و تولید رادیودارو در کشور همگام با پیشرفتهای جهانی دنبال میشود و این موضوع میتواند زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفتهتر به بیماران را فراهم کند.
رئیس علمی کنگره پزشکی هستهای ایران با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این رویداد، گفت: حدود ۱۰ سخنرانی توسط متخصصان و مهمانان خارجی در این کنگره ارائه میشود که بخشی از این سخنرانیها به صورت حضوری و بخشی نیز از طریق ویدئوکنفرانس خواهد بود.
دبیری افزود: مهمانانی از کشورهای آفریقای جنوبی، جمهوری آذربایجان، روسیه و عراق در این کنگره حضور دارند و تعدادی از سخنرانان خارجی نیز به صورت مجازی در برنامههای علمی مشارکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این کنگره به صورت سالانه برگزار میشود، اظهار کرد: پیش از این نیز دو دوره از کنگره پزشکی هستهای در تبریز برگزار شده و در این دوره تلاش شده است برنامهای علمی و پربار با محوریت تازههای پزشکی هستهای ارائه شود.
رئیس علمی بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای ایران گفت: در این دوره حدود ۱۱۰ مقاله برای ارائه و انتشار پذیرفته شده و ۴۰ سخنرانی تخصصی در حوزه پزشکی هستهای و حدود ۲۲۰ سخنرانی نیز در زمینه رادیوفارماسی و فیزیک پزشکی برنامهریزی شده است.
دبیری ادامه داد: همچنین حدود هشت پنل تخصصی در جریان برگزاری کنگره برگزار میشود و در پایان نیز از سه مقاله برتر این دوره با اهدای جایزه تقدیر خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این کنگره به افزایش تعامل میان متخصصان رشتههای مختلف و انتقال دانش و تجربیات جدید در حوزه پزشکی هستهای کمک کند.
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