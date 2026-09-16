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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۸

پزشکی هسته‌ای ایران همگام با پیشرفت‌های جهانی در حال توسعه است

پزشکی هسته‌ای ایران همگام با پیشرفت‌های جهانی در حال توسعه است

تبریز- رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران گفت: با توسعه رادیوداروها و بهره‌گیری از دستاوردهای نوین، پزشکی هسته‌ای کشور همگام با پیشرفت‌های جهانی در حال توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران در تبریز، ضمن خیرمقدم به اساتید، متخصصان و مهمانان داخلی و خارجی، اظهار کرد: برگزاری این کنگره فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و آشنایی متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی با آخرین دستاوردهای پزشکی هسته‌ای است.

وی با قدردانی از اساتید و پیشکسوتان پزشکی هسته‌ای کشور، از دکتر ساغری و دکتر نظام‌مافی به عنوان بنیان‌گذاران این حوزه در ایران یاد کرد و افزود: تلاش‌های نسل‌های مختلف متخصصان موجب شده است پزشکی هسته‌ای در کشور مسیر توسعه و پیشرفت خود را طی کند.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران همچنین از تلاش‌های رئیس انجمن پزشکی هسته‌ای و اعضای اجرایی کنگره برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: برگزاری یک کنگره علمی نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق است و مجموعه برگزارکننده طی روزهای گذشته با جدیت امور مختلف را پیگیری کرده‌اند.

دبیری با اشاره به نقش سازمان انرژی اتمی و شرکت پارس ایزوتوپ در توسعه رادیوداروها، بیان کرد: در زمینه تولید رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای، پیشرفت‌های قابل توجهی در کشور حاصل شده و امروز رادیوداروهایی که در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، در ایران نیز تولید و استفاده می‌شوند.

وی ادامه داد: روند توسعه پزشکی هسته‌ای و تولید رادیودارو در کشور همگام با پیشرفت‌های جهانی دنبال می‌شود و این موضوع می‌تواند زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته‌تر به بیماران را فراهم کند.

رئیس علمی کنگره پزشکی هسته‌ای ایران با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این رویداد، گفت: حدود ۱۰ سخنرانی توسط متخصصان و مهمانان خارجی در این کنگره ارائه می‌شود که بخشی از این سخنرانی‌ها به صورت حضوری و بخشی نیز از طریق ویدئوکنفرانس خواهد بود.

دبیری افزود: مهمانانی از کشورهای آفریقای جنوبی، جمهوری آذربایجان، روسیه و عراق در این کنگره حضور دارند و تعدادی از سخنرانان خارجی نیز به صورت مجازی در برنامه‌های علمی مشارکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این کنگره به صورت سالانه برگزار می‌شود، اظهار کرد: پیش از این نیز دو دوره از کنگره پزشکی هسته‌ای در تبریز برگزار شده و در این دوره تلاش شده است برنامه‌ای علمی و پربار با محوریت تازه‌های پزشکی هسته‌ای ارائه شود.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران گفت: در این دوره حدود ۱۱۰ مقاله برای ارائه و انتشار پذیرفته شده و ۴۰ سخنرانی تخصصی در حوزه پزشکی هسته‌ای و حدود ۲۲۰ سخنرانی نیز در زمینه رادیوفارماسی و فیزیک پزشکی برنامه‌ریزی شده است.

دبیری ادامه داد: همچنین حدود هشت پنل تخصصی در جریان برگزاری کنگره برگزار می‌شود و در پایان نیز از سه مقاله برتر این دوره با اهدای جایزه تقدیر خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این کنگره به افزایش تعامل میان متخصصان رشته‌های مختلف و انتقال دانش و تجربیات جدید در حوزه پزشکی هسته‌ای کمک کند.

کد مطلب 6948591

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