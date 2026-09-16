به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عزیزی، اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، یگان حفاظت این شهرستان با پایش مستمر و شبانه‌روزی عرصه‌های منابع طبیعی، برخورد با متصرفان و سودجویان را با قاطعیت در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۵ پرونده تخلف در زمینه تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی ملی در شهرستان تشکیل شده است که با پیگیری‌های حقوقی و میدانی مأموران این یگان، ۵۵.۳ هکتار از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند، شناسایی و با حکم قضایی از دست متصرفان آزاد و به بیت‌المال بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی متعلق به نسل‌های آینده است، تصریح کرد: یگان حفاظت شهرستان خرم‌آباد بدون هیچ‌گونه اغماضی با هرگونه دست‌اندازی به عرصه‌های جنگلی و مرتعی برخورد قانونی خواهد کرد.

عزیزی از عموم مردم و طبیعت دوستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، شخم غیرمجاز و یا ایجاد کوره‌های زغال در مناطق جنگلی، مراتب را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به توقف تخلف اقدام شود.