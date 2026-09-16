دستگیری ۷ سارق و کشف ۱۳ فقره سرقت در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم و کابل برق، تجهیزات ساختمانی و موتورسیکلت در سطح شهرستان دلفان، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هفت سارق را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کردند که متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه از جمله کابل‌های برق، تجهیزات ساختمانی و سه دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

سرهنگ بازوند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.