کشف محموله ۸ میلیاردی قاچاق احشام در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق احشام، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، هشت رأس گوساله فاقد مجوز حمل کشف و یک متهم دراینرابطه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه هشت میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
سرهنگ امانی، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام در راستای اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی و تضییع حقوق عمومی برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست میشود موارد مشکوک را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاعرسانی کنند.
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