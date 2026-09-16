کشف محموله ۸ میلیاردی قاچاق احشام در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق احشام، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، هشت رأس گوساله فاقد مجوز حمل کشف و یک متهم دراین‌رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه هشت میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام در راستای اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی و تضییع حقوق عمومی برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.