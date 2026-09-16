پایداری نسبی هوای خراسان جنوبی تا پایان هفته؛ کاهش دما تا فردا

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: براساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان تا پایان هفته جاری نسبتاً پایدار و یکنواخت خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین تا فردا روند کاهشی دما را در نقاط مختلف خراسان جنوبی انتظار داریم.

لطفی افزود: از روز جمعه ۲۷ شهریور تا اوایل هفته آینده، روند تغییرات دما در استان به‌طور نسبی افزایشی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم و بندان نهبندان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند.