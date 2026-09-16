ثبات نسبی دمای هوای همدان تا پایان هفته

محمد حسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی نقشه و مدلهای پیشیابی هواشناسی در چند روز آینده آسمان استان غالبا صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با وزش ملایم باد همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه از نظر تغییرات دمایی از فردا ثبات نسبی در بیشینه دماهای استان حاکم میشود، ادامه داد: دمای کمینه شهر همدان که در روزهای اخیر حدود ۱۰ درجه سانتیگراد ثبت شده در روزهای آتی نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت اما در بامداد روز شنبه افزایش مقطعی و موقت ۳ تا ۴ درجهای دمای کمینه پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه براساس آمار ثبتشده در شبانهروز گذشته شهرستانهای اسدآباد و نهاوند با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند، افزود: همچنین شهرستان بهار با دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان گزارش شد و نوسان دمایی ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد به ثبت رسید.
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