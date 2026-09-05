به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، علاقهمندان برای شرکت در بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا پایان روز سهشنبه ۳۱ شهریور میتوانند در سایت جشنواره ثبت نام کنند. فعالان سینمای مستند برای ثبت نام به نشانی panel.irandocfest.ir مراجعه کنند.
بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» بر ۲ موضوع رهبری شهید و ایران (جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان) تمرکز ویژه دارد و بخشهای آن عبارتند از: مسابقه ملی، مسابقه بینالملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی «ایران»، مسابقه فیلمهای دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخشهای غیررقابتی (ملی و بینالملل)، رویدادهای پژوهشی و آموزشی، بزرگداشت.
بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذر ۱۴۰۵ برگزار میشود.
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