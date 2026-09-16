به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دویستمین شب قیام و بعثت تاریخی مردم ایران، جلوهای از حضور و ایستادگی مردم در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: این حضور مردمی در طول این مدت، در خنثیسازی توطئههای دشمنان اسلام و انقلاب نقش داشته و استمرار آن نشاندهنده تداوم حضور مردم در صحنه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با قدردانی از دستگاههای اجرایی، فعالان مردمی و آحاد مردم، از شهروندان استان دعوت کرد امشب با حضور در میادین و تجمعات، دویستمین شب این حرکت را برگزار کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و امام شهید و اعلام تجدید بیعت با امام سیدمجتبی خامنهای است.
نظر شما