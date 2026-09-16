به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح چهارشنبه در همایش تکریم و تجلیل از مواکب اربعینی استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: توفیق خدمت به زائران اربعین و حضور در این حرکت بزرگ تمدنی، فرصتی ارزشمند است و خادمان مواکب باید قدر این فرصت را بدانند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه پیاده‌روی اربعین افزود: اربعین و حرکت عظیم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوه‌ای از اخلاص، ایمان، ایثار و ارزش‌های دینی است و مواکب در این مسیر نقش مهمی در ارائه تصویری واقعی از فرهنگ خدمت و محبت به اهل بیت (ع) دارند.

وی با بیان اینکه خود نیز در سال‌های گذشته در مراسم اربعین حضور داشته است، گفت: پیاده‌روی اربعین و خدمت به زائران، تجربه‌ای معنوی و کم‌نظیر است و امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم در سال‌های آینده نیز در این مراسم بزرگ حضور داشته باشیم.

قدردانی از مواکب گیلان در شرایط دشوار اقتصادی

دامغانی با اشاره به شرایط ویژه امسال و محدودیت‌های ناشی از وضعیت اقتصادی و شرایط جنگی، بیان کرد: با وجود دشواری‌های موجود در تأمین برخی اقلام و ارائه خدمات، همت، اخلاص و عشق خادمان اهل بیت (ع) موجب شد امسال نیز شاهد یکی از سال‌های موفق در حوزه خدمت‌رسانی مواکب باشیم.

وی ادامه داد: مواکب اربعینی گیلان تنها در ایام اربعین فعال نبودند، بلکه در مناسبت‌های مختلف سال و به‌ویژه در برنامه‌های مرتبط با دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان نیز در شهرستان‌ها و مرکز استان نقش پررنگی ایفا کردند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تقدیر از تلاش‌های خادمان مواکب گفت: شاید در مقاطعی نتوانستیم آن‌گونه که باید از فعالیت‌های شما پشتیبانی کنیم، اما شما در حد توان خود چیزی کم نگذاشتید و در عرصه‌های مختلف حضور مؤثری داشتید.

مواکب؛ بخشی از ظرفیت اجتماعی استان

دامغانی با اشاره به حضور مواکب در تجمعات مردمی اظهار کرد: حضور مردم و انسجام اجتماعی از جمله ظرفیت‌های مهم جامعه در شرایط حساس است و مواکب می‌توانند در تقویت این حضور و پویایی اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها به دلایل مختلف، فعالیت یا حضور بخشی از مواکب در تجمعات کاهش یافته است و انتظار می‌رود این ظرفیت دوباره تقویت شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ نشاط و پویایی تجمعات مردمی گفت: حضور اقشار و طیف‌های مختلف مردم در این برنامه‌ها اهمیت دارد و مواکب می‌توانند با ظرفیت اجتماعی خود زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.

تأکید بر تقویت خدمت‌رسانی اجتماعی

دامغانی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی بر بخشی از جامعه تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت، رسیدگی به مردم در محلات و مناطق مختلف است.

وی افزود: بخشی از اقشار متوسط و کم‌برخوردار جامعه در شرایط اقتصادی موجود فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و مواکب می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود، بخشی از این فشار را از طریق کمک‌رسانی، رسیدگی به نیازمندان و ارائه خدمات اجتماعی کاهش دهند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مردم در محلات و مناطق مختلف، در شرایط کنونی اهمیت مضاعفی دارد و مسیر خدمت به مردم و فرهنگ اهل بیت (ع) باید با قوت ادامه پیدا کند.

نقش انسجام اجتماعی در شرایط حساس

دامغانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: دشمن در مرحله نخست این درگیری تلاش کرد با ایجاد غافلگیری و ضربه به برخی فرماندهان، ساختار جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد، اما به گفته وی، انسجام ساختاری و اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف مورد نظر دشمن شد.

وی با بیان اینکه دشمن پس از مرحله نخست وارد عرصه مذاکره و طرح آتش‌بس شد، افزود: از نگاه ما، یکی از اهداف دشمن در این مرحله، تأثیرگذاری بر انسجام اجتماعی و ایجاد شکاف در جامعه بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین با اشاره به آنچه جنگ شناختی و فشارهای اقتصادی خواند، گفت: امروز دشمن تلاش دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، تاب‌آوری مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی حفظ انسجام اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و مواکب می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.