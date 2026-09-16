به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد بر اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی محل اسکان خانوادههای آواره در منطقه «الصناعه» در غرب شهر غزه، ۹ نفر به شهادت رسیده ۱۴ نفر زخمی شده اند و حدود ۱۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.
تیمهای امدادی همچنان در حال تلاش برای بیرون آوردن افراد گرفتار زیر آوار ساختمان هستند و گزارشهایی از مفقود شدن حدود ۱۰۰ نفر منتشر شده است. از محل حادثه درخواست فوری برای اعزام ماشینآلات سنگین و تجهیزات نجات مطرح شده و از دارندگان این تجهیزات خواسته شده است برای کمک به بیرون کشیدن بازماندگان از زیر آوار به منطقه اعزام شوند.
عملیات جستوجو و امدادرسانی در میان حجم گسترده آوار همچنان ادامه دارد و بیش از ۶ خانواده همچنان زیر آوار گرفتار هستند.
محمود باسل سخنگوی سازمان امداد و نجات در غزه گفت که شهر غزه اواخر شب گذشته پس از فرو ریختن ساختمان السعده بر سر دهها خانواده آواره که به دلیل کمبود سرپناه به آنجا پناه آورده بودند، شاهد صحنهای غمانگیز بود.
وی افزود که این ساختمان شش طبقه بود که در هر طبقه چهار آپارتمان داشت و در آغاز جنگ هدف قرار گرفت.
باسل خاطرنشان کرد که️ سرنوشت تقریبا ۱۰۰ نفر در زیر آوار نامعلوم است و تیمهای امداد و نجات موفق به نجات ۹ نفر از جمله چندین کودک و زن شدهاند.
وی تصریح کرد که امتناع اشغالگران صهیونیست از اجازه ورود تجهیزات و تدارکات کافی، عملیات نجات را با مشکل مواجه کرده است.
سخنگوی سازمان امداد و نجات تاکید کرد که در حدود ۲۰۰۰ ساختمان آسیبدیده و در معرض خطر به دلیل فقدان مسکن جایگزین یا فضای کافی برای سرپناه، همچنان مسکونی هستند.
وی از نیکولای ملادینوف مسئول مستقیم شورای صلح غزه خواست که فورا وارد عمل شود و به وظایف و مسئولیتهای خود را در قبال این رویداد و فاجعه غمانگیز عمل کند.
باسل از جامعه بینالمللی و کشورهای ضامن آتشبس خواست هر چه زودتر بیل مکانیکی، تجهیزات سنگین و بولدوزر را برای جلوگیری از ریزش بیشتر فراهم کنند.
وی یادآور شد که هزاران پیکر همچنان در زیر آوار مفقود هستند و هیچ وسیله نجاتی در دسترس نیست.
از سوی دیگر یحیی السراج شهردار غزه گفت: صبح امروز با عصبانیت و اندوه فراوان خبر مرگ زنان، کودکان و سالمندان در اثر فرو ریختن ساختمان مسکونی در شهر غزه را دریافت کردیم.
وی افزود که این حادثه اولین حادثه نیست و ممکن است آخرین حادثه نیز نباشد، مگر اینکه مداخله فوری صورت گیرد و تجهیزات لازم برای نجات و بازسازی ساختمانهای آسیبدیده وارد شود.
وی یادآور شد با وجود هشدارهای مکرر به جامعه بینالمللی، سازمانها و نهادها، عناد رژیم صهیونیستی در زمینه دادن عدم صدور مجوز ورود تجهیزات، فلسطینیان را از زندگی در امنیت و کرامت محروم کرده است.
شهردار غزه تصریح کرد که با نزدیک شدن به فصل سرما و ورزش بادها و بارانهای شدید که میتواند منجر به فجایع بیشتری شود، نگرانیها افزایش مییابد.
السراج خاطرنشان کرد که علیرغم هشدارها به ساکنان برای دوری از ساختمانهای مخروبه، آنها به دلیل نبود جایگزین، مکان مناسبی برای زندگی ندارند.
وی اظهار داشت: ما درخواست تامین مسکن موقت برای نجات جان انسانها و تضمین دسترسی به مایحتاج اولیه را داریم. مردم فلسطین صرفا اعداد و ارقام نیستند؛ آنها انسانهای زنده هستند که شایسته یک زندگی شرافتمندانه میباشند.
السراج همچنین گفت : ما خواستار ورود مواد مورد نیاز برای مدیریت و راه اندازی بیمارستانها، تاسیسات عمومی و بهداشتی و تامین نیازهای اولیه مردم هستیم و امیدواریم این حادثه به عنوان نقطه عطفی عمل کند و اقدامات فوری و سریع را برای جلوگیری از فجایع آینده و نجات جان انسانها برانگیزد.
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