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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تأمین اعتبار یک همتی برای بیمارستان پیشوا

تأمین اعتبار یک همتی برای بیمارستان پیشوا

پیشوا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تأمین اعتبار هزار میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان ۹۰ تختخوابی پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، در جمع خبرنگاران، از تأمین اعتبار هزار میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان ۹۰ تختخوابی پیشوا خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در جلسه بررسی مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان پیشوا با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های این شهرستان اظهار کرد: بیمارستان ۹۰ تختخوابی پیشوا اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با توجه به اهمیت زیرساخت‌های درمانی پیشوا، تلاش می‌شود منابع مورد نیاز از مسیرهای مختلف تأمین شود تا روند اجرای پروژه با وقفه مواجه نشود.

کد مطلب 6948928

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