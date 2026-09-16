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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی است

تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی دویست شب میدان‌داری و حماسه سازی ملت ایران پیامی صادر کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی دویست شب میدان‌داری و حماسه سازی ملت ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»

دویست شب ایستادگی، دویست شب بصیرت، و دویست شب تجلی «بعثت ملی » در میادین و کوی و برزن این سرزمین اسلامی، در حمایت از رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح مقتدر کشور، حمایت از ولایت و رهبری معظم انقلاب و خونخواهی امام شهید خامنه‌ای عزیز( قدس سره ) برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی افزود. ملت بزرگ و الهی ایران اسلامی در سایه این ایستادگی دویست روزه چه از حیث معنوی و عرفانی و چه به لحاظ سیاسی و جایگاه بین المللی در افقی بالاتر قرار گرفت و شخصیتی بسیار والاتر یافت.

در این شرایط خطیر و سرنوشت ساز همدل و همصدا با خیل فرماندهان مسئولان و رزمندگان غیور و تاریخ ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خاضعانه از آحاد ملت مبعوث و هوشیار ایران، از پیر و جوان، زن و مرد، و از همه اقشار ، اصناف و سلیقه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که در این شب‌های تاریخی، حماسه‌ای ماندگار و بی‌نظیر تاریخی آفریدند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم. مردم بزرگ با این ایستادگی تراز جدیدی از انسانیت و شرافت را به نمایش گذاشتید و تمدن جدید مبتنی بر کرامت انسانی را پی افکندید.

ای مردم آگاه و ولایت‌مدار، شما از همان ساعات آغازین جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونیستی و شهادت قائد شهید امت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، با حضور اقیانوس گونه خود در مساجد، بقاع متبرکه، مصلّی‌ها و خیابان‌ها و میادین سراسر کشور، نه فقط سوگواری کردید، که «نمایشگاه عینی حیات و اراده ملت» و « نماد وقوع تغییرات بنیادین در معادلات اجتماعی-سیاسی» منطقه و جهان شدید.

این حضور میلیونی، «بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظله العالی)» و «تجدید میثاقی عمیق با آرمان‌های امام کبیر و رهبر شهید» بود که نشان داد پیوند امت و ولایت، نه فقط ارتباط سیاسی بلکه، «پیوندی ایمانی و عاطفی ریشه‌دار در عمق جان‌ها» است.

این میدان‌داری هدفمند و راهبردی، بزرگ‌ترین پشتوانه معنوی و عملی برای نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام در خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی و تمامیت سرزمینی است. دشمنان که گمان می‌کردند با فقدان رهبر و شخصیت‌های کم‌نظیر، ملت از نظام و ارزش‌هایش منفصل می‌شود، در محاسبه خود شکست خوردند و اکنون با تمام قوا برای ایجاد خستگی، یأس، تفرقه و فشار معیشتی متمرکز شده‌اند. اما این «اراده جمعی» و «سرمایه اجتماعی عظیم» که در سایه وحدت و اتحاد مقدس ملی شکل گرفته، اصلی‌ترین سد در برابر توطئه‌های جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است و باز هم به شکست بزرگ آنها خواهد انجامید. این استمرار مقاومت در میدان و فوران الفت، معنویت و همدلی بزرگترین قرینه‌ای است که به یقین ما و پیروزی این مردم بی‌نظیر، می‌افزاید.

ای مردم بصیر! تداوم این حضور آگاهانه در تمام عرصه‌های حساس ملی، از جمله «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، «تولید علم و فناوری»، «حفظ آمادگی همه‌جانبه دفاعی و تهاجمی » و «افزایش هوشمندی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی جبهه دشمن»، تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی پیچیده و مدرن است. پیروزی‌ای که با الطاف بیکرانه‌ خداوندی و استمرار و تبلور عزم و اراده جمعی ایرانیان، قطعی و حتمی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مفتخر است که به عنوان سرباز ولایت و مدافع حریم امنیت ملی و منتقمان خون پاک امام شهید و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی، با تمام توان در کنار شما ملت بزرگ ایستاده است و از هیچ تلاشی برای صیانت از این وحدت الهی و سرمایه راهبردی نظام که تضمین کننده غلبه بر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی است فروگذار نخواهد کرد و به فضل الهی با هرگونه خطای محاسباتی و تهدید تعرض و شرارت دشمن اهریمنی قاطعانه و پشیمان کننده برخورد خواهد کرد و یقین دارد این مسیر نورانی و تمدن ساز تحت رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا (مدّ ظله العالی)، با قدرت، حکمت و بصیرت بیشتری تداوم خواهد یافت و همانگونه که زعیم شهید فرمود؛ این شما ملت نستوه، شجاع و مبعوث شده هستید که کار را تمام خواهید کرد. انشاالله.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6948955
محسن صمیمی

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