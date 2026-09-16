تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی دویست شب میدان‌داری و حماسه سازی ملت ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»



دویست شب ایستادگی، دویست شب بصیرت، و دویست شب تجلی «بعثت ملی » در میادین و کوی و برزن این سرزمین اسلامی، در حمایت از رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح مقتدر کشور، حمایت از ولایت و رهبری معظم انقلاب و خونخواهی امام شهید خامنه‌ای عزیز( قدس سره ) برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی افزود. ملت بزرگ و الهی ایران اسلامی در سایه این ایستادگی دویست روزه چه از حیث معنوی و عرفانی و چه به لحاظ سیاسی و جایگاه بین المللی در افقی بالاتر قرار گرفت و شخصیتی بسیار والاتر یافت.



در این شرایط خطیر و سرنوشت ساز همدل و همصدا با خیل فرماندهان مسئولان و رزمندگان غیور و تاریخ ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خاضعانه از آحاد ملت مبعوث و هوشیار ایران، از پیر و جوان، زن و مرد، و از همه اقشار ، اصناف و سلیقه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که در این شب‌های تاریخی، حماسه‌ای ماندگار و بی‌نظیر تاریخی آفریدند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم. مردم بزرگ با این ایستادگی تراز جدیدی از انسانیت و شرافت را به نمایش گذاشتید و تمدن جدید مبتنی بر کرامت انسانی را پی افکندید.



ای مردم آگاه و ولایت‌مدار، شما از همان ساعات آغازین جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونیستی و شهادت قائد شهید امت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، با حضور اقیانوس گونه خود در مساجد، بقاع متبرکه، مصلّی‌ها و خیابان‌ها و میادین سراسر کشور، نه فقط سوگواری کردید، که «نمایشگاه عینی حیات و اراده ملت» و « نماد وقوع تغییرات بنیادین در معادلات اجتماعی-سیاسی» منطقه و جهان شدید.



این حضور میلیونی، «بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظله العالی)» و «تجدید میثاقی عمیق با آرمان‌های امام کبیر و رهبر شهید» بود که نشان داد پیوند امت و ولایت، نه فقط ارتباط سیاسی بلکه، «پیوندی ایمانی و عاطفی ریشه‌دار در عمق جان‌ها» است.



این میدان‌داری هدفمند و راهبردی، بزرگ‌ترین پشتوانه معنوی و عملی برای نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام در خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی و تمامیت سرزمینی است. دشمنان که گمان می‌کردند با فقدان رهبر و شخصیت‌های کم‌نظیر، ملت از نظام و ارزش‌هایش منفصل می‌شود، در محاسبه خود شکست خوردند و اکنون با تمام قوا برای ایجاد خستگی، یأس، تفرقه و فشار معیشتی متمرکز شده‌اند. اما این «اراده جمعی» و «سرمایه اجتماعی عظیم» که در سایه وحدت و اتحاد مقدس ملی شکل گرفته، اصلی‌ترین سد در برابر توطئه‌های جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است و باز هم به شکست بزرگ آنها خواهد انجامید. این استمرار مقاومت در میدان و فوران الفت، معنویت و همدلی بزرگترین قرینه‌ای است که به یقین ما و پیروزی این مردم بی‌نظیر، می‌افزاید.



ای مردم بصیر! تداوم این حضور آگاهانه در تمام عرصه‌های حساس ملی، از جمله «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، «تولید علم و فناوری»، «حفظ آمادگی همه‌جانبه دفاعی و تهاجمی » و «افزایش هوشمندی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی جبهه دشمن»، تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی پیچیده و مدرن است. پیروزی‌ای که با الطاف بیکرانه‌ خداوندی و استمرار و تبلور عزم و اراده جمعی ایرانیان، قطعی و حتمی است.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مفتخر است که به عنوان سرباز ولایت و مدافع حریم امنیت ملی و منتقمان خون پاک امام شهید و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی، با تمام توان در کنار شما ملت بزرگ ایستاده است و از هیچ تلاشی برای صیانت از این وحدت الهی و سرمایه راهبردی نظام که تضمین کننده غلبه بر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی است فروگذار نخواهد کرد و به فضل الهی با هرگونه خطای محاسباتی و تهدید تعرض و شرارت دشمن اهریمنی قاطعانه و پشیمان کننده برخورد خواهد کرد و یقین دارد این مسیر نورانی و تمدن ساز تحت رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا (مدّ ظله العالی)، با قدرت، حکمت و بصیرت بیشتری تداوم خواهد یافت و همانگونه که زعیم شهید فرمود؛ این شما ملت نستوه، شجاع و مبعوث شده هستید که کار را تمام خواهید کرد. انشاالله.



و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم



سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی