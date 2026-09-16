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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

افزایش ۱۱ درصدی مصرف CNG پس از تغییر نرخ سوم بنزین

افزایش ۱۱ درصدی مصرف CNG پس از تغییر نرخ سوم بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از رشد ۱۱ درصدی مصرف CNG طی هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر گفت: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت افزود: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر گفت: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

کد مطلب 6948948
طیبه بیات

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