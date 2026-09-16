آغاز اجرای «مثل آب برای شکلات» از ۵ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، بلیتفروشی نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی ابراهیم پشتکوهی که قرار است از ۵ مهر ساعت ۱۹ در خانه هنر تمامناتمام روی صحنه میزبان تماشاگران باشد، همزمان با انتشار پوستر این اثر با طرحی از محمدحسن آزادگان آغاز شد.
این نمایش اقتباسی از رمان «مثل آب برای شکلات» نوشته لورا اسکوئیول است؛ داستانی که در جنوب مکزیک و در دل سنتها، عشق و مناسبات پیچیده یک خانواده روایت میشود. «تیتا»، دختر کوچک «ماما النا» عاشق میشود؛ اما رسم خانوادگی مانعی جدی بر سر راه این عشق قرار میدهد.
رویا نونهالی با حضور در نقش «ماما النا» در نمایش «مثل آب برای شکلات» روی صحنه میآید و شیدا اسلامی، راهله امیری، پژمان برزگر، پدرام زمانی، گاتا عابدی، ندا قاسمی، فریده گرمساری و یاشار نادری ازجمله هنرمندانی هستند که اسامیشان به ترتیب حروف الفبا برای حضور در این نمایش ذکر شده است.
«مثل آب برای شکلات» نخستینبار در سال ۱۳۹۲ در تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت. رویا نونهالی، بازیگر شناخته شده تئاتر، سینما و تلویزیون در اجراهای پیشین این اثر نیز حضور داشته است.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به سروش سلطانی تهیهکننده، محمد لهاک مجری طرح، یاشار نادری مدیر تولید و مشاور تهیه، امیر مرادیان جانشین تهیه، بهرنگ عباسپور آهنگساز ، تریفه کریمیان و بخشو برزگر خوانندگان، طارق نیکپور و علیرضا سلیمی و بهرنگ عباسپور نوازندگان، شبنم روزبهانه طراح گریم، ابراهیم پشتکوهیطراح لباس، صحنه و نور، فاطیما پشتکوهی دستیار لباس، بردیا دهقانی ساخت دکور، ریحانه میرزایی و پگاه بزرگپور مجریان گریم، امیرحسین سلیماناختیاری و ایلیا امامی امور فنی، اکرم بایه اجرای لباس، پرتو جغتایی عکاس، محمدحسن آزادگان طراح پوستر و بروشور، نگار امیری مدیر رسانه، امیر مرادیانساخت تیزر، هدی حاجیزاده دستیار کارگردان، سام جانملکی مدیر صحنه، گروه تبلیغات آکو مدیر مارکتینگ، هلیا خادم مدیر اجرایی، پوریا سالخورده تبلیغات مجازی و ایلیا امامی دستیار صحنه اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی با مدت زمان ۸۰ دقیقه که برای مخاطبان بالای ۱۶ سال تهیه و تولید شده است به سایت فیدیبو مراجعه کنند.
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