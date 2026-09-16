عدالت و شفافیت رویکرد اصلی سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری ظهر چهارشنبه در نشست خبری سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان گیلان که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان در بخش‌های مختلفی از جمله تئاتر صحنه‌ای، رادیوتئاتر، اجرای خیابانی، دگرگونی اجرایی، پژوهش، پوستر و اکران آثار برگزیده برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تعامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف برای برگزاری این دوره از جشنواره افزود: هر یک از بخش‌های جشنواره با حمایت یکی از نهادهای مرتبط برگزار می‌شود و در بخش پژوهش نیز پژوهشکده گیلان‌شناسی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان همکاری خواهند داشت.

دبیر سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان ادامه داد: بخش تئاتر خیابانی با حمایت منطقه آزاد انزلی و ادارات گاز و برق و همچنین بخش مرتبط با جنگ تحمیلی با تعامل بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.

پورجعفری، عدالت و شفافیت را از رویکردهای اصلی برگزاری این جشنواره دانست و بیان کرد: هنرمندان تئاتر پس از پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دوران جنگ تحمیلی و تعطیلی سالن‌ها، آماده و مشتاق ارائه آثار خود به مخاطبان هستند.

وی با اشاره به حضور داوران شاخص کشوری در این دوره از جشنواره خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری این دوره از جشنواره با استقبال مطلوب مردم و علاقه‌مندان هنر تئاتر مواجه شود. سی و هشتمین جشنواره تئاتر گیلان از ۲۸ آبان تا ۷ آذر برگزار خواهد شد.