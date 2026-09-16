به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گلمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره پسته استان قم اظهار کرد: پسته از محصولات مهم و صادراتی کشور به شمار میرود و سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار صادرات این محصول انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت افزایش بهرهوری در تولید پسته افزود: کاهش هزینههای تولید این محصول نیازمند استفاده از ظرفیتهای علمی، فناوریهای نوین و تجربیات بهرهبرداران موفق است و باید از این ظرفیتها برای ارتقای عملکرد باغهای پسته استفاده کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: میانگین عملکرد پسته در کشور حدود چهار تن است و برای افزایش این میزان، استفاده از دانش و فناوری در کنار بهرهگیری از تجربه باغداران پیشرو اهمیت دارد.
گلمحمدی با اشاره به تفاوت عملکرد میان باغداران پیشرو و بهرهبرداران خرد بیان کرد: انتقال تجربه و استفاده از ظرفیت بهرهبردارانی که عملکرد موفقتری دارند میتواند در مسیر ارتقای تولید و بهرهوری باغهای پسته مورد توجه قرار گیرد.
ارقام جدید متناسب با شرایط قم معرفی شدهاند
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد: انتخاب رقم مناسب یکی از مؤلفههای مهم در افزایش عملکرد باغهای پسته است و ارقام جدید باید متناسب با شرایط اقلیمی، کیفیت آب و ویژگیهای خاک هر منطقه توسعه پیدا کنند.
وی گفت: در سال جاری ارقام جدیدی از پسته معرفی شده که سه رقم از میان آنها برای شرایط استان قم مناسب است و میتوان از این ظرفیت برای توسعه تولید متناسب با شرایط منطقه استفاده کرد.
گلمحمدی همچنین بر ضرورت حرکت باغهای پسته به سمت کشاورزی هوشمند تأکید کرد و افزود: فناوریهای نوین و هوش مصنوعی میتوانند در مدیریت فرآیند تولید، افزایش بهرهوری و کاهش مصرف منابع نقش مؤثری داشته باشند.
وی بیان کرد: بهکارگیری فناوریهای نوین در برخی شرایط میتواند میزان مصرف آب را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و از این طریق زمینه مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینههای تولید فراهم شود.
باغ هوشمند در قم ایجاد میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای علمی و تولیدی استان قم در حوزه پسته پیشنهاد کرد: با همکاری مجموعه کشت و صنعت حسینی، یک باغ هوشمند در استان ایجاد شود تا بهعنوان الگویی عملی در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
گلمحمدی خاطرنشان کرد: چنین الگویی میتواند زمینه استفاده عملی از فناوریهای نوین در باغهای پسته را فراهم کند و ظرفیتهای موجود در حوزه دانش و تولید را در مسیر افزایش بهرهوری به کار گیرد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: حرکت به سمت تولید دانشبنیان، انتخاب ارقام متناسب با شرایط هر منطقه و استفاده از فناوریهای نوین، از الزامات افزایش بهرهوری در تولید پسته است.
وی افزود: استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند به کاهش هزینههای تولید و ارتقای عملکرد باغهای پسته کمک کند.
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