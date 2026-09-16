به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان آمل با اشاره به ضرورت صیانت از آثار تاریخی شهرستان اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت پل تاریخی دوازده‌چشمه باید با همکاری شهرداری آمل و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در محدوده آثار تاریخی افزود: هرگونه عملیات عمرانی در حریم و محدوده بناهای تاریخی باید مطابق ضوابط میراث فرهنگی و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام شود.

فرماندار ویژه آمل تصریح کرد: اقدامات اجرایی در محدوده آثار تاریخی نباید بدون هماهنگی با دستگاه متولی انجام شود و دستگاه‌های مسئول باید برای تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت این اثر تاریخی همکاری لازم را داشته باشند.

حل مسائل آمل نیازمند همکاری دستگاه‌هاست

در ادامه این نشست، رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وظایف نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری، نظارت و مطالبه‌گری، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مسائل شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم و حل مسائل شهرستان نیازمند هماهنگی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان است و موضوعات مختلف آمل از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.

حاجی‌پور همچنین درباره تأمین پایدار گاز مازندران گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در انتهای مسیرهای انتقال گاز، موضوع تأمین پایدار گاز استان از طریق مجلس و مکاتبه با مسئولان ملی پیگیری شده است.

پیگیری مطالبات مردم در حوزه سوخت و کالاهای اساسی

نماینده مردم آمل در مجلس، افزایش مرحله‌ای سهمیه سوخت بخش لاریجان، وضعیت تأمین و توزیع آرد و ضرورت نظارت بر کالاهای اساسی را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و بر لزوم رفع مشکلات موجود در این حوزه‌ها تأکید داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت میدان هزارسنگر آمل گفت: اجرای طرح جدید در این محدوده در کاهش حوادث مؤثر بوده، اما موضوع ترافیک همچنان نیازمند بررسی و مدیریت است.

حاجی‌پور از آماده شدن نقشه ساماندهی ورودی آمل و اعلام آمادگی سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: اجرای پروژه‌های مرتبط با ورودی شهر و جاده سلامت نیازمند همکاری دستگاه‌های شهرستان و رفع موانع اجرایی است.

پولادی در بخش دیگری از نشست شورای اداری با اشاره به سرقت برخی تجهیزات شهری در محدوده میدان ۱۷ شهریور آمل، بر ضرورت افزایش مراقبت و نظارت برای حفاظت از تجهیزات و اموال عمومی تأکید کرد.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای پیشگیری از آسیب به تجهیزات شهری و صیانت از زیرساخت‌ها و اموال عمومی شهرستان شد.

حاجی‌پور نیز در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل شهرستان تأکید کرد و گفت: هدف از طرح و پیگیری این موضوعات باید حل مشکلات مردم وارتقای سطح رضایتمندی شهروندان باشد.