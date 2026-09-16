به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت‌رئیسه کانون مداحان، بسیج مداحان و شورای عالی ستایشگری مازندران پیش از ظهر چهارشنبه با هدف هماهنگی و سیاست‌گذاری در حوزه ستایشگری اهل‌بیت (ع) در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های مربوط به دومین همایش «بانوای کاروان» مورد بررسی قرار گرفت؛ همایشی که قرار است با تمرکز بر پاسداشت و معرفی مداحان و ستایشگران دوران دفاع مقدس، بخشی از نقش جامعه مداحان در سال‌های حماسه و ایثار را برای نسل‌های جدید بازخوانی و روایت کند.

حاضران همچنین درباره نحوه برگزاری همایش استانی تجلیل از پیرغلامان اهل‌بیت (ع) و فرآیند شناسایی چهره‌های شاخص جامعه ستایشگری مازندران برای معرفی به بیست‌وسومین همایش کشوری پیرغلامان به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

آغاز فعالیت مدرسه مداحی مازندران

راه‌اندازی رسمی «مدرسه مداحی مازندران» از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مجموعه با رویکرد آموزشی و تربیتی می‌تواند زمینه آموزش اصول و مهارت‌های تخصصی مداحی و تربیت نیروهای توانمند و متعهد در عرصه ستایشگری را فراهم کند.

در بخش دیگری از نشست، مسائل صنفی و رفاهی مداحان استان مورد توجه قرار گرفت و موضوعاتی همچون بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی و وضعیت بیمه فعالان این عرصه به عنوان بخشی از مطالبات جامعه مداحان مطرح و بر پیگیری آنها تأکید شد.

مسئولان حاضر در این نشست، افزایش هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه ستایشگری از جمله کانون مداحان، بسیج مداحان و شورای عالی ستایشگری را عاملی برای انسجام بیشتر برنامه‌ها و ارتقای سطح فعالیت هیئت‌های مذهبی دانستند.

همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه ستایشگری در تبیین معارف دینی و انتقال مفاهیم و ارزش‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و دفاع مقدس تأکید شد.

در پایان این نشست، حاضران بر تداوم جلسات مشترک و تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای پیگیری مصوبات تأکید کردند.