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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

از نظر توان و ذخیره عملیاتی بسیار آماده تر از دوران پیش از جنگ هستیم

از نظر توان و ذخیره عملیاتی بسیار آماده تر از دوران پیش از جنگ هستیم

مشهد- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: از نظر توان، آمادگی رزم و ذخیره عملیاتی بسیار آماده‌تر از دوران پیش از جنگ تحمیلی اخیر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز چهارشنبه در حاشیه آیین پایانی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی در مشهد اظهار کرد: هم داکنون یگان‌های نیروی زمینی ارتش عموما در مرزهای کشور از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال شرق، شرق و جنوب شرق مستقر هستند و حدود ۱۰ تیپ ما نیز در سواحل مکران و دریای عمان حضور دارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: همین استقرار و آمادگی رزم باعث شده که دشمن از عملیات زمینی منصرف شود و جرات نکند دست به چنین اقدامی بزند.

وی با بیان اینکه در آمادگی کامل هستیم و نیروها از روحیه سلحشوری بسیار خوبی برخوردارند، افزود: همین برنامه‌های قرآنی باعث شده که رزمندگان ما با ایمان بالا، تمسک به قرآن مجید و توکل به خداوند متعال همچنان با روحیه ای قوی آماده باشند و از مرزهای ایران اسلامی دفاع کنند.

جهانشاهی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن هم گفت: معتقدیم کسانی که حاملان، حافظان و عمل‌کنندگان به قرآن هستند در نیروهای مسلح بهترین‌ها هستند که در راستای دفاع از دین اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی در صحنه نبرد جانانه تلاش می کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در واقع اگر دشمن با همه برتری تجهیزات و فناوری‌های نظام در جنگ تحمیلی سوم به اهداف شوم خود که همان تجزیه ایران اسلامی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، نرسید، از آن رو بود که رزمندگان ما از ایمان بالایی برخوردار بودند و توکل به خداوند متعال داشتند و در راستای افزایش قدرت به قرآن تمسک جستند.

وی گفت: این عوامل باعث شد ما در این جنگ پیروز شویم و دشمن شکست بخورد و به فرمایش رهبر شهیدمان در راستای قوی شدن تلاش کردیم و قوت یافتیم تا دشمن به اهدافش نرسد و بیشترین عامل موثر در این پیروزی ایمان راسخ رزمندگان اسلام و توکل به خداوند متعال بود.

گفتنی است؛ مرحله نهایی بیست و ششمین دوره قرآن کریم خانواده‌ها و خواهران شاغل در آجا از ۲۲ شهریور به مدت چهار روز به میزبانی نیروی زمینی در قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش در مشهد برگزار شد.

کد مطلب 6948974

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 3
      پاسخ
      ارتش عشقه ... بی ریا و مردمی

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