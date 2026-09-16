به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع ۹۰ هزار بسته تحصیلی اظهار کرد: کمیته امداد خوزستان طی این ایام در زمینه های مختلف برای حمایت از خانواده های تحت پوشش اقدامات موثری داشته است که از جمله آن می توان به توزیع اقلام تحصیلی اشاره کرد.

وی افزود: امروز شاهد توزیع نوشت افزار میان دانش آموزان جامعه هدف کمیته امداد خوزستان توسط این دستگاه هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان بیان کرد: طبق آمار ارائه شده، برای ۹۰ هزار دانش آموز بسته تحصیلی تدارک دیده شده است که امروز به خانواده های تحت پوشش تحویل داده می شود و این اقدام، یک کار بزرگ فرهنگی است.

نجاتی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال تحصیلی در همه مقاطع به صورت حضوری خواهد بود، این اقدام کمیته امداد خوزستان ارزشمند است؛ البته فلسفه وجودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه بوده که در کل کشور و به تبع آن در خوزستان، این روش به خوبی در حال انجام است.