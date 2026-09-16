استاندار لرستان: هیئت ورزشی جای کار سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در سیزدهمین رویداد گفتگوی اجتماعی با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی لرستان، اظهار داشت: ورزش قهرمانی و همگانی به یک اندازه در اولویت هستند و ورزش و جوانان استان باید برنامه قهرمانی در بخش‌های ملی، آسیایی و المپیک جهت پیگیری و اقدام، ارائه کند.

وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات تأثیرات عمیقی بر امر کیفیت ورزش استان خواهد داشت، افزود: ورزشکاران بالندگی، نشاط و سلامت جامعه را رقم می‌زنند و واقعیت میدانی این است که لرستان استعدادهای ویژه‌ای در همه زمینه‌ها به‌ویژه ورزش‌های قهرمانی دارد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: استعداد فیزیکی و ژنتیکی و جغرافیایی منطقه زاگرس علت این امر است؛ زیرا علاوه بر رشادت در میدان‌های ورزشی، زاگرس‌نشینان، مرزداران ما در برابر هجوم بیگانگان در طول تاریخ بوده‌اند. زاگرس، مهد قهرمان‌پروری است و جغرافیای زاگرس زمینه را برای رشد قهرمانان زیادی فراهم کرده به‌نحوی که بخشی از فرماندهان بزرگ کشور، ریشه در خطه زاگرس و لرستان دارند.

استاندار لرستان، اظهار کرد: ملاک و معیار عملکرد ما و مدیران، باید منافع مردم و ارتقای جایگاه جامعه هدفشان باشد و این مهم با حرف، شعار و تعریف، انجام نمی‌شود پس نباید سرگرم حواشی و مقاصدی غیر از ارتقا ورزش، شوید.

شاهرخی با تأکید بر اینکه هیئت‌های ورزشی باید کار تخصصی خود را انجام دهند، گفت: کسی نباید هیئت‌ها را به دامن اشخاص یا سلیقه‌های سیاسی سوق دهد، هیئت ورزش جای کار سیاسی نیست. هیئت‌ها باید در حرفه ورزشی خودشان تمرکز کنند؛ زیرا پایه رشد، توسعه و موفقیت در ورزش، هیئت‌های ورزشی هستند.

وی ادامه داد: استعدادهای ورزشی نباید اسیر حاشیه شوند و باید اولویت اصلی ما باشند. ورزش قهرمانی موردتأکید ما است و باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که بخش خصوصی به حمایت از ورزش و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، کمک کند.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ورزش همگانی، پایه سلامت جامعه و زمینه‌ساز ورزش قهرمانی است، گفت: از ورزش همگانی نباید غافل شود و هر وقت ببینید که مردم با وسایل و لباس ورزشی به سمت پارک‌ها می‌روند، در کارتان موفق بوده‌اید.

شاهرخی، افزود: ورزش را باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل کنید، صداوسیما، آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها نیز در این زمینه همراهی کنند.

وی تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان، برنامه ورزش قهرمانی استان برای کسب مدال در بخش‌های آسیایی جهانی و المپیک را به استانداری لرستان ارائه کند تا حمایت‌های هدفمند و مستمر از این ورزشکاران صورت بگیرد و از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی هم برای توسعه و تحقق اهداف ورزشی استان، استفاده کنید.

شاهرخی، گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، شناخت چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های مختلف است و معتقدیم این جلسات نباید تعارفی و نمایشی باشند، بلکه باید اثرگذار و دارای خروجی برای جامعه هدف باشند.