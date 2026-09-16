پرنیان: در بخش سرمایه گذاری رتبه اول کشوری را کسب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به میزبانی اذربایجان‌شرقی از هفته ایران جان عنوان کرد: با توجه به عملکرد صنعت، معدن و تجارت استان در دولت چهاردهم، از ۲۲ شاخص وزارت صمت توانسته است رده دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

پرنیان اذعان داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم توانسته ایم ۴۸۰ واحد جدید با ارزش تقریبی ۵۲ همت ۸ هزار نفر اشتغال زایی داشته باشیم.

وی یادآور شد: با توجه به فعالیت ۵۶۰ واحد صنعتی در سطح استان ابن واحد ها توانسته اند در این مدت ظرفیت تولیدی خود را افزایش بدهند تا حدی که در حوزه واحد های توسعه ای توانسته ایم رتبه سوم کشوری را بدست آوریم و ۲۵۷ واحد جدید یا توسعه ای در زمان جنگ داشتیم.

پرنیان اضافه کرد: در بخش علاقه مندی به سرمایه گذاری رتبه یک کشوری را در اختیار داریم و در این مدت حدود ۳ هزار فقره مجوز سرمایه گذاری و فعالیت با مبلغی بالغ بر ۲۸ هزار همت و اشتغال ۶۸ هزار نفر صادر کردیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: در زمان جنگ مجوز سرمایه گذاری به ارزش ۶۸ هزار همت افزایش یافته است و طرح های در دست اجرای صنعتی که در اختیار واحد های کوچک و بزرگ می باشد حدود ۳ هزار طرح می باشد.

پرنیان با تاکید بر اهمیت بخش تسهیل و موانع زدایی تولید در سطح استان اضافه کرد: خدا را شکر در این بخش استان پیشرو هستیم و با توجه به این موضوع که کارهای دبیرخانه ای ستاد را برون سپاری کردیم هر هفته و بدون وقفه کارگروه تسهیل و موانع زدایی تولید را به حضور استاندار محترم یا معاون اقتصادی ایشان برگزار می کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در توضیح حوزه معدن خاطرنشان کرد: متاسفانه حوزه معدن نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور نیز دچار بی مهری قرار گرفته و بدلیل پرخطر بودن آن یک سری عوامل بازدارندگی وجود دارد ولی با توجه به اینکه تنها یک درصد از سطح کشور امکان معدن کاری وجود دارد در زمان دولت چهاردهم ۷۰ فقره مجوز اکتشاف و ۶۰ فقره پروانه فعالیت با ماشین آلات سنگین صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد تولید مس کشور در استان آذربایجان شرقی می باشد، گفت: مشکلات ۸ محدوده طلا در سطح استان نیز در زمان دولت چهاردهم حل شده است.

وی با اهمیت دانستن موضوع دانش بنیان، عنوان کرد: مجوز فعالیت ۱۳ فقره شرکت دانش بنیان و ۶۲ فقره پروانه تحقیق و توسعه صادر شده است.

پرنیان ادامه داد: در ۵ ماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲۱۶۱ مورد بازرسی از فروشگاه های بزرگ و کوچک، کارخانجات، در سطح استان انجام گرفته که بیش از ۳ هزار پرونده برای موضوعات قاچاق، گران فروشی و غیره صادر شده است.

وی در خصوص تامین کالاهای اساسی استان و همچنین استان های همجوار توضیح داد: با توجه به شرایط جنگی و تفویض اختیاراتی که دولت چهاردهم در اختیار ادارات کل استان ها در تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات گذاشت، بیش از ۴۸۰ هزار مجوز صادرات و واردات را صادر کردیم.

پرنیان در مورد واحد های آسیب دیده اذعان داشت: در حوزه واحد های آسیب دیده جنگی استان سوم هستیم ولی با توجه به بسته های حمایتی دولت برای برگشت واحد های تولیدی آسبب دیده به چرخه تولید سعی کردیم بخش زیادی از این واحد ها را بهبود بخشیم.

آرش نگهبان معاون برنامه ریزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در پایان این جلسه عنوان کرد: ذخیره قطعی معادن استان تقریبا ۶۰ میلیون تن می باشد و باید اعلام کنم در استخراج سنگ طلا از هر تن نزدیک به ۱/۵ گرم طلا بدست می آید.

وی ادامه داد: از ۱۰ مورد مجوز استخراج طلا در سطح کشور از سوی محیط زیست، ۸ مورد مربوط به استان آذربایجان شرقی می باشد که توان ۹۰ تن شمش طلای ۲۴ عیار برای استخراج در استان را داریم.