گلستان در مسیر بازارهای آب و برق کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدولی علاالدینی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی فعالان صنعت آب و برق استان گلستان با اشاره به ظرفیتهای فنی و مهندسی گلستان در حوزه آب و برق گفت: این وزارتخانه در حال ایجاد فرصتهای جدید برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه بهویژه ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و بخشهایی از روسیه است.
وی با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند زمینهساز حضور گستردهتر شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقه باشد، افزود: در حوزه آب و برق، ظرفیتهای قابل توجهی در کشورهای اطراف ایران وجود دارد که باید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و توان بخش خصوصی، زمینه بهرهگیری از این فرصتها فراهم شود.
وی افزود: در مورد ترکمنستان، با وجود سابقه مشکلات مالی و بدهی، در سالهای اخیر با اتخاذ تدابیری میزان بدهی کاهش پیدا کرده و در پی آن، روابط دو کشور در حوزه برق توسعه یافته است؛ بهگونهای که علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای برقی، پروژههایی نیز به شرکتهای ایرانی واگذار شده است.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو ادامه داد: فرصتهای موجود در ترکمنستان برای شرکتهای ایرانی قابل توجه است و در کنار آن، ارتباطات اقتصادی و صنعتی با قزاقستان نیز قابلیت توسعه دارد.
ظرفیت فنی گلستان برای حضور در بازار منطقه
علاالدینی با اشاره به برگزاری نشست با شرکتهای فنی و مهندسی گلستان اظهار کرد: هدف از این نشست، شناسایی ظرفیتهای موجود در استان و ایجاد فرصت برای حضور این شرکتها در بازار کشورهای همسایه است.
وی گفت: گلستان در حوزه آب و برق از زنجیره نسبتاً کاملی برخوردار است و شرکتهای مشاور، طراح، مجری، تأمینکننده تجهیزات و بهرهبردار در استان فعالیت دارند؛ بنابراین مسئله اصلی، نبود توان فنی نیست، بلکه باید این ظرفیتها در قالب یک ساختار منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، شکلگیری کنسرسیومهای صادراتی را یکی از راهکارهای استفاده مؤثرتر از این ظرفیتها دانست و افزود: برای حضور موفق در بازارهای خارجی، لازم است زنجیره شرکتهای فعال در حوزه آب و برق در کنار یکدیگر قرار گرفته و توانمندیهای خود را به شکل یک مجموعه صادراتی ارائه کنند.
وی با اشاره به تجربه برخی شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی اظهار کرد: امروز شرکتهای توانمندی در کشور وجود دارند که در بازارهای منطقهای فعالیت میکنند و در اجرای پروژههای نیروگاهی، سدسازی و سایر طرحهای مرتبط با آب و برق حضور دارند.
بازار منطقه؛ فرصتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
علاالدینی با اشاره به ظرفیت کشورهای منطقه در حوزه انرژی گفت: عراق و افغانستان به ظرفیتهای قابل توجهی در بخش برق نیاز دارند و در مقابل، ترکمنستان نیز از ظرفیت تولید برق برخوردار است و میتواند از توان شرکتهای ایرانی برای توسعه همکاریهای منطقهای استفاده کند.
وی ادامه داد: این نمونهها نشان میدهد شرکتهای فنی و مهندسی ایران در صورت سازماندهی مناسب و ایجاد بسترهای لازم، امکان حضور در پروژههای کشورهای منطقه را دارند.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: مأموریت این مرکز، استفاده از ظرفیت روابط بینالمللی برای توسعه همکاریهای صنعتی و صادراتی در حوزه آب و برق است و در این مسیر، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توانمند ایرانی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنها در کشورهای دیگر دنبال میشود.
وی همچنین به افزایش نیاز جهانی به انرژی اشاره کرد و گفت: با توسعه فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی، نیاز به تولید و مصرف انرژی در آینده افزایش خواهد یافت و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای فنی و مهندسی و حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی را نشان میدهد.
تجربه تاجیکستان و پیگیری موانع صادرات
علاالدینی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به تاجیکستان اظهار کرد: در این سفر که با حضور یک هیئت حدود ۳۰ نفره از شرکتها و مجموعههای مرتبط انجام شد، علاوه بر حضور در کنفرانس بینالمللی آب و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی، برای چند شرکت ایرانی نیز فرصتهای اقتصادی ایجاد شد.
وی افزود: پیش از این نیز جلساتی با حضور وزارت نیرو و تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران، سندیکای برق، فدراسیون صادرات انرژی، فدراسیون آب و انجمنهای مرتبط برگزار شده و مسائل و موانع فعالیت شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، کمبود نقدینگی، بروکراسی اداری، برخی مقررات، کاهش توان صادراتی و مهاجرت نیروهای متخصص را از جمله موضوعات مطرحشده در این جلسات عنوان کرد و گفت: مقرر شده از ظرفیتهای بخش بینالملل وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط برای رفع این موانع استفاده شود.
وی با اشاره به حضور دستگاههای مختلف در این فرآیند اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مجموعههای مرتبط در این موضوع مشارکت دارند؛ چراکه توسعه صادرات نیازمند همکاری مجموعههای مختلف است.
تمرکز بر کشورهای همسایه گلستان
علاالدینی گفت: وزارت نیرو برای ایجاد ظرفیتهای جدید در مسیر توسعه صادرات جدی است و آمادگی دارد برای شرکتهای مهندسی، مشاور، تولیدکنندگان کالا و تجهیزات گلستان، فرصتهای صادراتی در کشورهای همسایه فراهم کند.
وی افزود: ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و بخشهایی از روسیه از جمله بازارهایی هستند که با توجه به ارتباطات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی موجود، میتوان ظرفیت همکاری با آنها را توسعه داد و از این ظرفیت در جهت تقویت اقتصاد استان و کشور استفاده کرد.
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