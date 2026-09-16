۱۰ پروژه هوشمند مدیریت شهری در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح چهارشنبه در آیین رونمایی ۱۰ پروژه هوشمند مدیریت شهری در قزوین اظهار کرد: پروژههای حوزه فناوری اطلاعات ممکن است برای شهروندان به شکل یک پروژه عمرانی قابل مشاهده نباشند، اما بخشی از آثار آنها در فرآیند دریافت خدمات شهری و زندگی روزمره شهروندان نمایان میشود.
وی با اشاره به برنامههای شهرداری در حوزه تحول دیجیتال افزود: اجرای پروژههای این حوزه با هدف توسعه خدمات شهروندمحور و تغییر برخی فرآیندهای ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ادامه داد: در حوزه شهرسازی چند پروژه در حال اجراست که بخشی از برنامه تحول دیجیتال شهرداری را تشکیل میدهد.
اسفندیاری همچنین به برخی اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از پروژهها به راهنمای صوتی اماکن تاریخی و گردشگری اختصاص دارد که برای اماکنی از جمله مجموعه تاریخی سلطانیه و الموت در نظر گرفته شده و محتوای آن به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی ارائه میشود.
وی اضافه کرد: در بخش دیگری از این طرحها، سامانههای ارائه خدمات شهرداری توسعه یافته و خدمات مختلف در این بستر ارائه میشود که برخی خدمات مرتبط با فرزندآوری نیز در آن پیشبینی شده است.
مدیر فناوری اطلاعات شهرداری قزوین با اشاره به ادامه روند توسعه این سامانهها خاطرنشان کرد: امکانات و خدمات جدید متناسب با نیازهای موجود به مرور به این مجموعه اضافه خواهد شد.
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