بیستمین روبوکاپ آزاد ایران در قلب تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد که یکی از معتبرترین آوردگاه‌های رباتیک و هوش مصنوعی در سطح کشور محسوب می‌شود، تا ۲۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت. فرآیند انتخابی تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از رقابت‌ها در فروردین‌ماه سال جاری طی شده و برگزیدگان آن به مسابقات جهانی اعزام شده بودند؛ حال در این مرحله، تیم‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و پژوهشگران حوزه رباتیک در ۳۰ لیگ تخصصی به رقابت می‌پردازند.



تنوع لیگ‌ها؛ از امدادگر تا خودروهای خودران



این دوره از مسابقات با هدف به چالش کشیدن توانمندی‌های فنی در حوزه‌های کاربردی طراحی شده است. لیگ‌های «امدادگر ماز»، «امدادگر لاین»، «طراحی و ساخت»، «فوتبال دوبعدی دانش‌آموزی»، «ربات‌های پرنده (دانش‌آموزی و دانشجویی)»، «فوتبالیست دانش‌آموزی»، «شبیه‌ساز امداد»، «شبیه‌ساز فوتبال»، «ربات‌های سرویس‌رسان در محل کار» و «خودروهای خودران» از جمله بخش‌های اصلی این مسابقات هستند.



علاوه بر بخش‌های فنی، لیگ‌های نوآوری و خلاقیت نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا فضای رقابتی، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر و ایده‌های نوین فراهم آورد.



یکی از ویژگی‌های مهم این رقابت‌ها، حضور همزمان دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار پژوهشگران حوزه رباتیک است؛ موضوعی که امکان شکل‌گیری یک مسیر آموزشی و پژوهشی از مراحل ابتدایی یادگیری تا فعالیت‌های تخصصی‌تر در حوزه رباتیک را فراهم می‌کند.



پیوند دانشگاه و صنعت در آوردگاه روبوکاپ



روبوکاپ آزاد ایران فراتر از یک رویداد رقابتی صرف، بستری برای نمایش دستاوردهای فناورانه و شناسایی نخبگانی است که می‌توانند آینده صنعت رباتیک کشور را متحول کنند. این مسابقات با ایجاد فضای تعاملی، پل ارتباطی میان پژوهشگران و نیازهای عملیاتی صنایع ایجاد کرده و با فراهم کردن بستر آزمون‌ و خطا، مسیر تبدیل ایده‌های آزمایشگاهی به راهکارهای صنعتی را هموار می‌کند.



پیش‌بینی می‌شود طی سه روز برگزاری این رویداد، ضمن ارزیابی دقیق پروژه‌ها در ۳۰ لیگ تخصصی، شاهد هم‌افزایی علمی میان تیم‌های حاضر و ارتقای سطح دانش رباتیک کشور باشیم.