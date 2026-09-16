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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

حضور آگاهانه مردم تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است

حضور آگاهانه مردم تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است

فرمانده کل ارتش در پیامی با تجلیل از ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، تاکید کرد: این حضور جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در دویست شب متوالی را جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در دویست شب متوالی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است. این حضور باشکوه، که در خونخواهی امام شهید، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح قهرمان کشور تبلور یافته، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت و نظام را به نمایش گذاشت.

اجتماعات پرشور و شبانه مردم ولایتمدار و بصیر ایران، پیام روشنی برای دشمنان این مرزوبوم داشت؛ ملتی که در سخت‌ترین میدان‌ها با وحدت و ایستادگی در صحنه حاضر است، اجازه نخواهد داد محاسبات و طراحی‌های دشمنان علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی به نتیجه برسد. این حضور تاریخی، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد قدرت واقعی ایران، در کنار توان دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح، در ایمان، وحدت و اراده ملت بزرگ ایران ریشه دارد.

اینجانب ضمن تجلیل و تکریم از این حضور آگاهانه و مسئولانه، در برابر عظمت ملت شریف ایران سر تعظیم فرود می‌آورم و اطمینان دارم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و با پشتوانه ملت عزیز، همچون گذشته با اقتدار از امنیت، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی پاسداری خواهند کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

کد مطلب 6949024
محسن صمیمی

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