به گزارش خبرگزاری مهر، سقاب اصفهانی در دیدار با سردار سرتیپ ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از معاونان و رؤسای این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت تبدیل برنامههای حوزه بهینهسازی انرژی به اقدامات مشخص و اجرایی گفت: اولویتبندی برنامهها، تهیه برنامه عملیاتی و زماندار کردن پروژهها باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای موجود در قالب برنامههای مشخص، به اقدامات مؤثر و نتایج قابل سنجش در حوزه بهینهسازی انرژی منجر شود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین ظرفیت نیروهای مسلح را برای پیشبرد برنامههای بهینهسازی قابل توجه دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح به دلیل برخورداری از انضباط سازمانی میتوانند در موضوع بهینهسازی انرژی در کشور پیشرو باشند و انتظار میرود تجربه و الگوی شکلگرفته در این مجموعه، قابلیت ارائه و تعمیم در سطح کشور را پیدا کند.
در ادامه این دیدار سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با تأکید بر توانمندی جوانان ایرانی در حل مسائل پیچیده کشور گفت: همان جوانان و همان ارادهای که توانستهاند در برابر بالاترین سطوح فناوری ایستادگی کرده و برای چالشها راهکار پیدا کنند، میتوانند مسئله بهرهوری و بهینهسازی انرژی را نیز به بهترین شکل حل کنند.
وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد فناورانه، فرهنگی و رفتاری بهینهسازی انرژی تأکید کرد و خواستار تبدیل ارتقای بهرهوری به یک نهضت و مطالبه عمومی شد و با اشاره به اهمیت راهبردی انرژی در شرایط تحریم، اقدامات حوزه بهینهسازی و افزایش بهرهوری انرژی را در راستای تقویت تابآوری و دفاع از کشور ارزیابی کرد.
نظر شما