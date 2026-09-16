عزم جدی استان آذربایجان شرقی برای توسعه کریدورهای ملی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی به عنوان دروازه دسترسی و قطب مبادلات اقتصادی و تجاری کشور با کشورهای اوراسیایی و اروپایی، مسیر توسعه‌ای پرشتابی را آغاز کرده است.

با وجود ۳۰۰ کیلومتر آزادراه و بیش از ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه فعال در استان، هم‌اکنون نیز با برنامه‌ریزی دقیق، احداث راهگذرهای دیگری در استان با هدف توسعه و تکمیل زیرساخت‌های های شبکه حمل و نقش کشور و ارتقای استانداردهای ترانزیتی و افزایش ایمنی ترددها، با جدیت در دست انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه‌های کلیدی گفت: مسیر تبریز–مرند به عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی استان و تکمیل کننده کریدورهای شرق به غرب و جنوب به شمال کشور، با اولویت در حال اجرا می باشد. سیزده کیلومتر ابتدایی مسیر به صورت آزادراه چهارخطه قبلا به بهره برداری رسیده و برنامه‌ریزی برای ارتقای آن به شش‌خطه با هدف پاسخگویی به حجم بالای ترافیک در حال انجام است.

از کیلومتر ۱۳ تا ۴۲ به طول ۲۹ کیلومتر در بهمن ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری رسیده و ۹ کیلومتر دیگر این آزادراه از صوفیان تا شوردرق امسال افتتاح خواهد شد.

ادامه تکمیل این آزادراه تا مرند نیازمند تامین اعتبار می باشد. با عنایت به انجام مطالعات مربوطه، تکمیل مسیر تا مرز بازرگان نیز نیازمند انتخاب طرف مشارکت برای سرمایه گذاری به منظور تکمیل این کریدور حیاتی کشور می باشد.

وی با ابراز خرسندی از پیشرفت پروژه‌های استراتژیک، محور جلفا–کلاله را نمونه‌ای از اراده برای توسعه ارتباطات بین‌المللی دانست و افزود: این پروژه حیاتی که مسیری راهبردی برای ارتباط با کشورهای هم مرز است، با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال احداث می باشد.

این راه دارای ۲۰ دهنه تونل می باشد که ۱۶ دهنه آن در حال اجرا بوده و تونل گردنه ننم وای طی چند روز آینده تکمیل شده و به بهرع برداری خواهد رسید.

علاوه بر این، زیرساخت‌های مرزی این مسیر از جمله پل و فاز نخست پایانه کلاله در دست اجرا بوده که پل مرزی به بهره برداری رسیده و فاز ترانزیت کالای این پایانه ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال افتتاح خواهد شد و برگزاری مناقصه پایانه مسافری، در جهت تکمیل این پروژه در دست اقدام است.

نجفیان با اشاره به پروژه آزادراه تبریز - ارومیه تصریح کرد: این آزاد راه به طول ۱۶۰ کیلومتر و در ۶ قطعه برای تکمیل شبکه کریدورهای کشور و کوتاه کردن فاصله مراکز استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در دست احداث و تکمیل است.

۱۲۰ کیلومتر از این آزادراه در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. قطعات ۱، ۲و ۴ در حال بهر برداری است. قطعه ۳ با زوج تونل به طول ۴/۵ کیلومتر در حال احداث است، قطعه ۵ در دست طراحی بوده و قطعه ۶ این آزادراه با هدف وصل این آزاد راه به آزاد راه های تبریز - زنجان و تبریز - مرند - بازرگان و همچنین کاهش بار ترافیکی در محدوده اتوبان کسایی تبریز که با ترافیک تردد روزانه ۶۰۰۰۰ خودرو پرترددترین جاده استان است، با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در پروژه احداث کمربندی ایلخچی نیز پیشرفت ۷۵ درصدی کل پروژه و تکمیل باند برگشت، نشان‌دهنده گام‌های بلند استان برای بهبود وضعیت تردد است. وزارت راه و شهرسازی با آغوشی باز از حضور سرمایه‌گذاران استقبال کرده و مسیر برای تکمیل نهایی این پروژه، چه از طریق اعتبارات دولتی و چه با مشارکت بخش خصوصی، به روشنی هموار شده است.

وی خاطرنشان کرد: این تلاش‌های جهادی نشان‌دهنده تعهد مدیران استانی برای تبدیل آذربایجان‌شرقی به کانون امن و پرسرعت ترانزیت کالا و مسافر جهت توسعه اقتصادی کشور در شمال‌غرب کشور است؛ افقی که با تکمیل این پروژه‌های زیرساختی، تحولی عظیم در اقتصاد و رفاه استان ایجاد خواهد کرد.